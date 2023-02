Con el Festival de Viña 2023 en marcha, los chilenos no se olvidaron del infaltable ritual que se cumple por estas fechas, y se volcaron al Instagram del vocalista de Maroon 5, Adam Levine, para recordarle su nefasto paso por el escenario de la Quinta Vergara.

¿Por qué chilenos molestan a vocalista de Maroon 5, Adam Levine?

Es que los fans locales aún no le perdonan lo que pasó en el festival pasado, cuando en febrero de 2020, Maroon 5 tuvo una paupérrima actuación en al escenario de la Quinta Vergara.

Levine en particular se mostró sin ánimo y luego se justificó asegurando que se sentía muy emocional en ese momento. Tras el show, los integrantes de la banda no hablaron con nadie, no hubo conferencia de prensa, sólo se subieron a sus respectivas camionetas y se largaron con destino a Santiago.

Desde entonces, cada cierto tiempo, los chilenos acuden hasta las redes sociales de Levine para descargarse con el vocalista. Por qué no, no lo perdonarán jamás. Y la primera noche de Viña 2023, no fue la excepción.

Así, cientos de chilenos llegaron a inundarle con comentarios la cuenta al músico. "Hola po olvidón", "Don mañas", "Oye, viste a Karol G en el Festival??? Deberías....", "Matilda 1 Levine 0", "Chilito no olvida" y "Sin perdón ni Forgotten", fueron algunos de los comentarios que le llegaron, aparte de la publicación de las clásicas recetas de preparaciones chilenas.

Así, Levine cerró los comentarios de su más reciente publicación. El hombre ya le teme a los chilenos.

Revisa algunos de los comentarios que le llegaron:

Chilenos cumplen ritual de trolleo contra Adam Levine por Viña 2023.(Foto: Instagram)

