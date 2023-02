Arturo Walden, el notero más conocido como El Kiwi, fue despedido de TVN después de que le robara un beso a la comediante Pamela Leiva en pleno despacho, en medio de Buenos Días a Todos el martes.

¿Por qué despidieron a El Kiwi de TVN?

De acuerdo con una declaración pública compartido con la prensa este miércoles, "Televisión Nacional de Chile comunica que el notero Arturo Walden (Kiwi) quien realiza móviles para el matinal 'Buenos Días a Todos' durante el Festival de Viña del Mar, no continuará en el programa".

Así mismo, indican que "lamentamos profundamente la situación que vivió Pamela Leiva en uno de nuestros despachos, nos comunicamos con ella para entregarle nuestras disculpas de forma privada y también públicamente a través de este comunicado".

En tanto, desde TVN plantearon que "nuestra línea editorial promueve diversos valores como el respeto, y por tanto, rechaza categóricamente comportamientos inapropiados como este caso en cualquiera de nuestros programas, transgrediendo nuestras normas".

Antes de cerrar, el comunicado indica "reiteramos las disculpas públicas a Pamela Leiva y reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con nuestra política editorial".

¿Qué pasó con El Kiwi y Pamela Leiva?

En medio de un contacto con Leiva, Ivette Vergara tomó la palabra en Buenos Días a Todos para elogiarla, indicando que "las mujeres estamos tan orgullosas de tu éxito, de cómo interpretaste cosas tan cotidianas y lo hiciste de manera tan sencilla. Más que una comediante, yo sentí que eras una show woman. Tuviste canto, bailes y tuviste besos. Hay una parte en la que yo dije... '¿Esto estará en el libreto o fue una salida de libreto?'", en referencia a los besos que le terminó dando al actor Gonzalo Valenzuela.

"No, no estaba", alcanzó a responder Pamela Leiva, antes de que El Kiwi dijera "¡Esto tampoco!", le agarrara la cara y le diera un beso.

La comediante lo frenó en seco: "Ya no se roban besos, Kiwi, los besos se dan consentidos y Gonzalo Valenzuela quiso darme un beso".

Mientras gran parte del panel del matinal se reía, Leiva intentó pasar por alto el tema con otra talla: "Eliminado Kiwi. ¡No, ándate!".

En tanto, más tarde, en sus excusas, Walden indicó que "siento que me equivoqué. Pero, ¿quién no se ha equivocado en la vida? De repente me están crucificando como si fuese un depravado".