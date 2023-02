¿Por qué el capítulo 5 de The Last of Us se estrena antes? ¡Aquí te lo explicamos!

The Last of Us vivirá una situación especial este fin de semana, porque el próximo episodio de su primera temporada se estrenará de manera anticipada. Esto después de que HBO Max confirmó la medida, aunque sin mayores razones. Por eso en Bola Vip Chile te explicamos la razón detrás del debut anticipado del capítulo 5 de la historia protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

¿Por qué el capítulo 5 de The Last of Us se estrenará antes?

La medida responde a que una gran fracción de la audiencia de los programas de HBO en Estados Unidos proviene del streaming en HBO Max.

Desde Variety ponen el caso de House of the Dragon, serie comparable con la Pascal en términos de tamaño de audiencia, para la que aproximadamente dos tercios de los espectadores en la primera noche de cada episodio optaron por el streaming en lugar de sintonización en vivo a través de la señal de cable o satelital.

Al darles a esos espectadores acceso al episodio 5 de The Last of Us en la previa al 12 de febrero, HBO evitará perder audiencias en la noche de estreno ya que se enfrentaría al Super Bowl, suceso deportivo que suele ser el más visto de la jornada, convirtiéndose en el evento televisivo en términos anuales, y aleja considerablemente a los televidentes de otros programas.

Para HBO no es ajeno modificar su programación preparándose para eventos como este con lanzamientos especiales para esos domingos. Sin embargo, esta no es la primera vez que la cadena cambia su itinerario para evitar competir con el Super Bowl.

¿Cuándo se estrena el capítulo 5 de The Last of Us?

El quinto episodio de la serie verá la luz anticipadamente en HBO Max a partir del VIERNES 10 DE FEBRERO a las 23:00 horas, esto antes de su estreno en canal lineal HBO el domingo 12 de febrero a las 23:00 horas.

Eso sí, los suscriptores de HBO también podrán tener acceso con antelación al episodio 5 mediante su cuenta de HBO Max, que se incluye sin costo adicional al adquirir la suscripción a través de un proveedor de televisión.

Eso sí, tras el capítulo 5 en adelante, los nuevos episodios de la serie seguirán emitiéndose los domingos a las 21:00 horas en HBO Max y HBO, hasta el final de temporada, el que ha sido proyectado para el 12 de marzo.