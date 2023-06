El retorno más esperado de Sex and The City: ¡Samantha vuelve para ...And Just Like That!

Un completa sorpresa fue la que estalló la tarde de este jueves en la cara de los fans de Sex and the City: se confirmó que Kim Cattrall repetirá su papel icónico como Samantha Jones en el final de la temporada 2 de And Just Like That , la serie secuela de la icónica serie de HBO.

Cómo será el retorno del icónico personaje de Sex and The City para And Just Like That

Eso sí, Cattrall solo aparecerá en una escena, indicaron desde Variety. Según las fuentes vinculadas al proyecto, Cattrall grabó su diálogo el pasado 22 de marzo en la ciudad de Nueva York.

Tal gestión se concretó sin ver ni hablar con el resto de las estrellas de la serie, incluida Sarah Jessica Parker, o con el productor ejecutivo de And Just Like That, Michael Patrick King.

En la historia de la serie secuela, Samantha se mudó a Londres. En la escena, Jones mantendrá una conversación telefónica con la Carrie Bradshaw de Parker .

Hay que recordar que, en la primera temporada de And Just Like That, Carrie se comprometió con Samantha por un mensaje de texto, y al final, las dos hicieron un plan para verse y reconciliarse.

La famosa diseñadora de vestuario de Sex and the City, Patricia Field, quien no ha estado trabajando en And Just Like That, se hizo presente para la ocasión y vistió a Samantha para su escena.

Hasta el momento ni los representantes de Cattrall ni la misma actriz se han manifestado sobre el cameo.

Pero sí hay una cosa clara: La aparición de Cattrall como Samantha no tendrá continuidad en la trama por ahora.

Sex and The City: ¡Samantha vuelve para …And Just Like That! (Foto: HBO)

Por qué el personaje de Kim Cattrall no aparece en And Just Like That

Kim Cattrall anunció públicamente en 2016 que puso un fin definitivo a interpretar a Samantha, principalmente porque sintió que el guión para una propuesta de tercera película no le hacía justicia al personaje.

“Hubiera preferido que todos tuviéramos algún tipo de evento para justificar una tercera película”, aseguró la actriz a Variety en 2022. Sin embargo, “eso no sucedió”.

Tal decisión detonó una disputa pública con Parker. Por eso, cuando King y Parker reiniciaron Sex and the City con la secuela en 2021, no se acercaron a Cattrall para que volviera a interpretar a Samantha.

Con ello el nuevo programa agregó otros personajes en la vida de Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristen Davis). Así cosecharon críticas divididas.

Durante la promoción de la nueva serie, tanto Parker como King dijeron que no podían imaginar un escenario en el que Cattrall interpretaría a Samantha nuevamente.

Pero cuando la segunda temporada de And Just Like That estaba en marcha y se grababa en Nueva York el invierno pasado, el presidente y director ejecutivo de HBO y contenido Max, Casey Bloys, se acercó a Cattrall para que retomara a Samantha, lo que ahora llevó a su decisión de decir que sí.