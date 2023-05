¿Cuándo se estrena The Idol? Lo nuevo del creador de Euphoria llega a HBO con escándalo

Ya no queda nada. Es momento del estreno de la nueva serie del creador de Euphoria, Sam Levinson. The Idol, protagonizada por The Weekend y Lily-Rose Depp, debuta esta semana con bombos y platillos.

El drama ha generado altas expectativas, no sólo por los talentos involucrados, sino que por su reciente presentación en el Festival de Cannes.

La producción escandalizó a los críticos por ser una serie altamente erótica, con una numerosa cantidad de desnudos y por el contenido sexual que incluye a Depp.

La apuesta llegó a ser tildada de “50 sombras de TESFAYE: una página porno“.

Cuándo se estrena The Idol

L a nueva serie original se estrena este domingo 4 de junio por HBO Max y HBO , tras haberse presentado en la 76º edición del Festival de Cine de Cannes.

¿Cuándo se estrena The Idol? (Foto: HBO Max)

La trama de la serie

Después de que una crisis nerviosa hiciera descarrilar la última gira de Jocelyn (Lily-Rose Depp), ella está decidida a reclamar su legítimo estatus de estrella del pop más grande y sexy de América.

Su pasión vuelve a encenderse con Tedros (Abel The Weeknd Tesfaye), un empresario de clubes nocturnos con un sórdido pasado.

¿Su despertar romántico la llevará a nuevas cumbres gloriosas o a las profundidades más oscuras de su alma?