La alcaldesa Macarena Ripamonti dividió a la opinión pública con su particular vestido sustentable para La Gala de Viña 2023, diseño que dio que hablar en redes sociales por su particular apuesta.

¿Por qué la alcaldesa Ripamonti dividió al público de Gala de Viña 2023?

La autoridad comunal explicó el origen de su tenida en pantalla, contando que "tuve el honor de conocer a una diseñadora hermosa, joven mujer, chilena, que se llama Javiera Jordán".

"Ella me preguntó si tenía listo el vestido para la gala. —Estoy siendo brutalmente honesta— y le dije 'no, no tengo mucho tiempo, se me acaba de quemar Viña, no tengo oportunidad de dedicarle tiempo a esto, pero entiendo que es mi responsabilidad'".

"Ella me dijo 'te tengo una propuesta'. Ella reutiliza, tiene estas prendas colgadas para que cualquier persona pueda utilizarlas una y otra vez, y es una unidad de arriendo", detalló también Ripamonti.

Alcaldesa Ripamonti divide al público en La Gala de Viña 2023. (Foto: La Cuarta)

La belleza de la alcaldesa no estuvo en discusión, pero a la gran mayoría no le gustó mucho la propuesta.