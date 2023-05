Luego de que la semana pasada se comenzara a especular con el quiebre entre Mauricio Pinilla y Gala Caldirola, ahora comienzan a aparecer los primeros indicios sobre por qué la relación que se anunció tan rimbombantemente al público se vino abajo apenas a unas semanas de su revelación.

¿Por qué terminaron Mauricio Pinilla y Gala?

Las pistas las dieron a conocer la noche de este domingo en el programa de Instagram Que Te Lo Digo, donde la periodista Paula Escobar expuso algunos de los tentativos argumentos que arrasaron con el vínculo entre las celebridades.

"Mauricio sí terminó con Gala Caldirola. Ese romance ya no va. Y podemos decir que ya no están juntos y que Mauricio terminó con Gala antes de la grabación de Podemos Hablar", indicó Escobar, desbancando la teoría de que el ex futbolista cortó el polleo debido a los dichos de la ex chica reality en el programa de Chilevisión.

Así mismo, la reportera expuso que "Mauricio Pinilla terminó con Gala por las siguientes razones: habría quedado cansado y agotado de la relación. La encontraba muy intensa y terminó a la semana que empiezan a blanquear en sus redes sociales".

Factor clave en la determinación del también comentarista deportivo fueron aparentemente las amistades de Gala.

"Las juntas de Gala nunca fueron muy del agrado de Mauricio Pinilla. También tenía que ver el tema de las amistades y todo este mundo nocturno", especificó Paula.

Complementando que "porque todos sabemos, según sus historias, que a Gala le gusta la bohemia y andar de club en club y eso a Mauricio Pinilla le habría dejado cansado".

Así fue que el siempre polémico Pinilla "no querría verla ni en fotos y que realmente esta vez se acabó. Además de las indirectas que hace constantemente en Instagram, tampoco le gustarían a Mauricio Pinilla".

"Habrían terminado antes de que ella grabara PH. Y que ese día que lo grabó, fue al departamento para tratar de arreglar las cosas entre ellos y en el fondo Mauricio ahí le dice 'esto no tiene vuelta atrás'", selló Escobar.