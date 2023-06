Al parecer la historia entre Mauricio Pinilla y Gala Caldirola aún no ha escrito su final de definitivo. Nueva información apunta a que la chica reality tuvo contacto con el deportista, mientras este estaba en plena desintoxicación.

Las especulaciones se detonaron después de la reaparición de Pinilla en redes sociales, donde publicó una foto en la que aparecía junto a uno de sus hijos.

“Tanto amor recibido en estos días me llena el alma! Gracias infinitas! Nada me detiene, nada me entorpece y nada me ni nadie me remplaza”, escribió junto a la foto que compartió con su pequeño Mauricio.

En ese mismo post, apareció Gala y compartió un curioso texto en su perfil de Instagram, que hizo estallar los comentarios en torno a si se trataba de una indirecta para Pinilla.

“Hoy me dije a mi misma… ¿y si volvemos a empezar de cero, tú y yo? Buenas noches”, puso la española sorprendiendo a todos.

¿Una indirecta de Gala Caldirola para Mauricio Pinilla?

¿Gala Caldirola tuvo contacto con Mauricio Pinilla en la clínica?

Tal comentario fue abordado por el panel de Zona de Estrellas, donde Cecilia Gutiérrez puso las cartas sobre la mesa. La periodista sostuvo que el comentario no fue gratuito y que ambos estuvieron en contacto en estos últimos días.

“Te puedo decir que me contaron fuentes en la clínica que Mauricio Pinilla, durante su tiempo de internación, tuvo contacto con muy pocas personas” , explicó la reportera.

Y añadió que “una de las personas con que tuvo contacto fue con Gala Caldirola” .

En tanto, por su lado, Adriana Barrientos expuso que lo de Pinilla con Gala no es un mero touch and go. El hombre estaba enamorado.

“Yo reconozco que, después del amor que tuvo con Gissella (Gallardo), la próxima mujer de la que se volvió a enamorar fue Gala (Caldirola)”, expuso la panelista del programa de Zona Latina.