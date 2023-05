Si bien las razones sobre el distanciamiento entre Mauricio Pinilla y Gala Caldirola permanecen sin confirmación oficial, ahora una nueva teoría se la juega por dar explicación al quiebre entre las figuras públicas.

Esta hipótesis surge después de que Paula Escobar dio a conocer en Que Te Lo Digo, que "Mauricio Pinilla terminó con Gala por las siguientes razones: habría quedado cansado y agotado de la relación. La encontraba muy intensa y terminó a la semana que empiezan a blanquear en sus redes sociales".

El conflicto llegó a tal punto, según la ex Me Late, que "no querría verla ni en fotos y que realmente esta vez se acabó. Además de las indirectas que hace constantemente en Instagram, tampoco le gustarían a Mauricio Pinilla".

¿Cuál es la nueva teoría sobre el quiebre entre Pinilla y Gala?

Entra en escena entonces Adriana La Leona Barrientos, quien aprovechando su ventana en el programa Zona de Estrellas se la jugó con su propio postulado sobre por qué ex futbolista y ex chica reality lapidaron su vínculo abruptamente.

"Gala no es de ser intensa, ella quiere salir a carretear y pasarlo bien un rato", aseguró Barrientos, quitándole peso a las razones expuestas por Escobar.

De hecho, otra de las panelistas del espacio de Zona Latina, Cecilia Gutiérrez, cuestionó que "¿y de un día para otro Mauricio Pinilla se da cuenta que está en una parada diferente a Gala?".

Ahí fue el momento en que Barrientos se lanzó con todo: "Yo creo que esto se llama Gissella Gallardo. Esto está pasado a que Gissella está volviendo a ganar el round nuevamente".

"Gissella tomó el teléfono y le dijo semejante aberración a Paula Escobar, y la Paula fue y repitió lo que dijo la Gissella", postuló Adriana, incluso pegándole a Paula de paso.

Y La Leona no paró: "Yo creo que las hermanas Gallardo han hecho lo imposible por separar a Mauricio Pinilla y Gala Caldirola. Le hacen la vida imposible a Mauricio".

"La Gissella hace lo que sea con tal de que Mauricio se aleje de Gala, es una obsesión… y dejando a Gala pésimo", complementó Barrientos, confirmando que si bien no se lleva bien con la española, en estos momentos se puso de su parte.

Por lo mismo, antes de concluir su intervención, Adriana sostuvo que "los carretes de Gala Caldirola son harto más piola que los de Mauricio, carretea como una chica normal. Yo creo que Gissella Gallardo se ha encargado de destrozarle la vida a Mauricio".