La influencer hizo un llamado a reflexionar sobre el tema y no utilizar mal ciertas palabras.

"Están distorsionando y aumentando": Cote López sale en defensa de Pailita por pelea con la ex

Cote López, siempre muy activa en redes sociales y también opinante, en esta oportunidad salió al paso de una de las polémicas del momento: el fuego cruzado que hubo entre Pailita y su ex novia, por el que el cantante urbano salió a pedir disculpas. La influencer en esta oportunidad se puso de parte del cantante urbano.

¿Qué dijo Cote López para defender a Pailita?

En medio de la dinámica de la caja de preguntas de Instagram, una usuaria muy rudamente preguntó: "Qué opinas del pedofilo de Pailita y que tenia encerrada a su mina".

"Oush! Primero esas palabras son muy fuertes y me gustaría desglosarlas", se dispuso a aclarar María José, bajándole la temperatura a la pregunta.

E indicó que "pedofilo NO se usa de ninguna manera en el caso de una relación consentida y no existe tanta diferencia de edad, Así que favor no le den un mal uso a la palabra".

En tanto, por otro lado, explicó que "'encerrada' quiere decir que si ella abre la puerta

la puerta está con llave lo que NO es el caso, ella si salía lo que pasa es que ella quería estar en los eventos de él, que es MUY diferente".

"Creo que están distorsionando y aumentando algo demasiado. Ella lo quiso acompañar, recién estaban juntos, él es público y quería resguardar su privacidad para que no estuvieran luego hablando de ellos, pero ella como niña que es quería que él la mostrara mas porque a lo mejor así se sentía más valorada, entendible también".

"Creo que el error de él fue no haberle contado de su viaje pero también es un cabro chico y qué sabemos nosotros del porqué no lo hizo jajaja", añadió.

Aunque antes de cerrar, comentó que "yo escribo de lo que vi en un Live no más. Es mi

análisis de sapa jajaja".