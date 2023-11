Luego de 18 años, de un inicio de noviazgo bastante mediático, con todos los sinsabores de una relación, pero lograron sobreponerse a la adversidad, lo concreto es que se confirmó una dura noticia.

Se trata del ex futbolista Luis Jiménez y de la modelo María José López, quienes a través de sus redes sociales, confirmaron el fin de su relación de la cual, nacieron cuatro hijos, aunque el ex jugador ya tenía un hijo desde hace algún tiempo.

A través de las redes sociales, ambos compartieron su decisión, donde esperan aclarar todo lo que hace algún tiempo ya se venía diciendo.

“Queridos familiares y amigos. Seguramente este será el post más difícil de subir pero lo consideramos necesario además hace poquito prometimos que les diríamos la verdad en caso de… Con el corazón lleno de amor y respeto mutuo después de casi 18 años juntos, hemos tomado la decisión de separarnos de común acuerdo. Siempre hemos sido muy transparentes con ustedes y esta vez no será diferente”, comenzó así el anuncio.

Tras eso, la publicación pregonó un aspecto que era necesario aclarar, según la ex pareja y es, que no hay nadie más que pudiese creerse intervino para el fin de la relación, “Lo más importante es que no existen terceras personas involucradas y les pedimos por favor no inventen tonteras, el desgaste se dio en estos últimos meses por muchos cambios en nuestras vidas y de manera natural”, expresaron.

“Es muy probable que…”

Además, aclararon que serán padres al cien por ciento, que vivirán a dos minutos de distancia y que tanto el ex deportista como la empresaria, tienen un buen pasar económico y que no fue necesario llegar a acuerdos por pensión de los hijos, en definitiva es un fin en muy buenos términos.

De todos modos, aclararon que seguirán viéndose y compartiendo, incluso en lo laboral. “Es muy probable que nos sigan viendo realizando actividades juntos y junto a los niños porque nosotros no nos odiamos, si tomamos esa decisión, fue justamente para no llegar a ese momento”, complementó el comunicado.

El comunicado que ambos publicaron en sus redes (Instagram)

La parte final del anuncio (Instagram)

¿Cuándo se retiró Luis Jiménez del fútbol profesional?

El Mago, dijo adiós el año 2022 cuando se retiró en Palestino a mitad de temporada. No obstante, el ex seleccionado chileno tuvo la oportunidad de volver y Magallanes le abrió las puertas.

Tras ganar el Campeonato de Ascenso y la Copa Chile con la Academia, Jiménez se retiró definitivamente de la actividad.