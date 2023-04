El animador no dejó pasar las acusaciones virales que surgieron en contra de jugador de Colo Colo.

Una nueva y contundente funa por maltratos en contra del jugador de Colo Colo Jordhy Thompson se ha viralizado en las últimas horas. Su ex pareja, Camila Sepúlveda, compartió en redes sociales evidencias contundentes de maltratos físicos, verbales y psicológicos, además de un testimonio escrito de lo que ha experimentado con el futbolista.

Por lo mismo, Julio César Rodríguez no dejó pasar la oportunidad y decidió arremeter contra Thompson en Contigo en la Mañana, de Chilevisión.

La información se detonó en redes sociales como fuego desbocado y, de inmediato, comenzó a generar las más diversas reacciones de parte de los usuarios de plataformas digitales. Razón por la que fue un tema ineludible de abordar para los medios de comunicación.

¿Qué dijo Julio César Rodríguez por la funa contra Jordhy Thompson?

"Ahora fue mucho más brutal, con amenazas con tenedor, la golpea. Es muy grave", comentó el periodista, tras entrevistar al papá de la agredida.

Y aseguró que Thompson "tiene que enfrentar a la justicia, no a Colo Colo ni al entrenador ni a la hinchada. Deben existir sanciones reales, la gente tiene que asumir lo que hace".

"Esta relación no es para ella. A veces los hijos están cegados. Pero si no hay sanción no habrá aprendizaje. Uno teme que Colo Colo en 3 semanas lo tenga jugando", sentenció categórico.