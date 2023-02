Luego del punto crítico que vivió el caso contrabando de relojes durante esta semana, Tonka Tomicic decidió abrir sus perspectivas para abordar las experiencias que ha enfrentado en este tiempo, principalmente por la vinculación de su marido Marco Antonio López Spagui, Parived, en embrollo con la Justicia.

¿Por qué Tonka dio la entrevista?

La animadora se abrió en una conversación que iba al aire en el matinal Tu Día, pero que quedó relegada a una transmisión online en la página de Canal 13, después de el complejo escenario que se vive en el país con los incendios forestales.

Igualmente, Tomicic se decidió a conversar, momento en el que confesó que "estoy de varias formas, no hay solo una emoción o un sentimiento que está conmigo".

"Dentro de todo, estoy tranquila, pero sí, a veces siento rabia, a veces mucha tristeza y también impotencia, porque ver que hablan de ti en otros canales, en los medios, sé cómo funcionan y es parte de", advirtió.

"Quiero dar esta entrevista y estoy súper certera de hacerlo porque siento que tengo que dar vuelta la página y la única que puede hacerlo soy yo", estableció en el inicio de la conversación.

Eso para luego recalcar que "he guardado mucho silencio, es mi forma de ser, mi característica. En un minuto tampoco quise entorpecer una investigación, sentía que tampoco era mi tema y yo creo que ese silencio me ha jugado en contra".

"Ese espacio de silencio ha generado que los medios avancen y que hayan dicho muchas mentiras y yo ser espectadora de esa mentira. Porque mi voz no ha estado presente, se ha armado un relato que no es real".

"Siento que yo tengo que venir, que hablar por mí, tengo que defenderme porque soy la única que puedo hacerlo y es importante que dé la cara, yo trabajo en comunicaciones. Es el deseo de avanzar, de cuidar mi trabajo, de cuidarme a mí también como persona", explicó.

¿Qué dijo Tonka Tomicic sobre el caso contrabando relojes de lujo?

Entonces, procedió a referirse al caso contrabando de relojes de lujo prácticamente desde el principio, contando que "manejábamos la información desde hace mucho antes (del reportaje de Ciper). Cuando vi el mensaje no me sorprendió, pero no puedo negar que fue un balde de agua fría, porque entendía lo que iba a significar para mí y mi familia. Sabía que lo que iba a enfrentar era muy fuerte".

Sobre si hubo alguna conversación con Parived sobre el tema, Tomicic sostiene que "él me dijo que había actuado correctamente y lo iba a demostrar en la justicia y yo creo que va en ese camino".

Por lo mismo, lamentó que "me han involucrado en algo en que no estoy involucrada, como dijo el Fiscal yo no estoy siendo investigada, no estoy involucrada, pero siento que mi voz no ha tenido la potencia que han tenido otras voces y eso no es justo (...) es bueno que me escuchen, lo merezco".

"Fue súper difícil estar en pantalla, tener que hablarle al público y dar a entender en un comunicado lo que estaba pasando ¿qué tengo que hacer yo en una noticia policial? Nada", lamentó.

Cuando Reppening y Vargas le consultaron por la mención que hizo de su nombre Harold Reyes, el llamado Rey del Oro, Tonka expuso que "es la única vez que le dije [a Parived], en este caso particular es una persona de conocimiento público, de hecho estaba en libertad vigilada. Le dije que no me gustaba, que era una mala junta".

"Yo no hice negocios con esa persona, no conozco a esa persona. Mas detalles no me corresponde entregar", recalcó.

Además, sostuvo que "creí en lo que me dice, y espero que se compruebe la verdad en la justicia. Detalles íntimos no los voy a revelar, y creo que los detalles tiene que darlos Marco Antonio".