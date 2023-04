Yamila Reyna crucifica tajante la relación con Mono Sánchez: "Me pagó con una traición"

Yamila Reyna es una de las invitadas al próximo episodio de Podemos Hablar, en Chilevisión, momento en el que se abre a conversar por primera vez sobre las polémicas que se vivieron en torno a su relación y quiebre con Diego Mono Sánchez.

¿Qué dijo Yamila Reyna del fin de su relación con Mono Sánchez?

En la sección del bar, Jean Philippe Cretton le consulta por el fallido vínculo con el futbolista de Coquimbo Unido, para que Reyna finalmente se rinda y se desahogue, entregando unas cuantas palabras sobre lo que ocurrió.

"Yo viví una relación de muchísimo, amor, voy a hablar por mí. Una relación donde lo di todo y no me arrepiento. Creo que la vida se trata de vivirla intensamente, una relación de dos años donde respeté, amé sanamente, me mudé a otra ciudad, lo apoyé en sus mejores momentos y en los momentos más difíciles de su carrera cuando lo echaron de Unión Española, cuando descendió el año pasado con Antofagasta yo estuve poniendo el hombro", advirtió en primera instancia.

Y, "cuando necesite el apoyo de vuelta, porque estaba viviendo un momento de mucha exigencia con 8 horas al aire, su manera de pagarme fue con una traición, que además yo me entere por la prensa", lamenta Yamila.

Y también explicó que "cuando la persona con la que te proyectaste, con la que ibas a formar una vida a futuro, que decía que eras el amor de su vida y te traiciona es inentendible".

"A esta altura de mi vida quiero a mi lado a alguien que tenga integridad y valores, y él no los tiene", dice Yamila tajantemente, dejando en el suelo a Mono Sánchez.