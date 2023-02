La nota negra en la Noche Cero la puso el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien se lanzó con un duro mensaje en contra de La Gala de Viña 2023, a propósito de los incendios que siguen activos en el sur de Chile.

¿Qué dijo el alcalde Rodolfo Carter contra La Gala de Viña 2023?

Compartiendo un registro del incendio que afecta a la comuna de Coronel, en la Región del Biobío, la autoridad comunal hizo un llamado y también una acusación, aunque sin arrojar pruebas concretas que soporten sus dichos.

"Que ninguna alfombra roja nos haga perder el foco de los graves incendios que siguen sufriendo nuestros compatriotas en el sur", lanzó Carter por medio de su cuenta en Twitter.

En la misma línea, en su mensaje añadió que "el Estado de Chile debe concretar una acción contundente contra los terroristas de la CAM y perseguir a los responsables, incluso con apoyo de las FFAA".

Las reacciones del resto de los usuarios no tardaron en llegar y fueron divididas, tanto en apoyo como en contra: "Bien Alcalde. Esto no puede desviar lo importante y la ineptitud del gobierno", "Con ese dinero del Festival habría tenido ayuda a tanta gente que perdió todo, pero estos viven en su mini mundo ideológico"; mientras que otros le conminado a que "si tiene antecedentes entreguemos a la justicia" y "Presenta las pruebas de que fue la CAM, porque si no las tienes es una grave acusación".