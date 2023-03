Como si ya no hubiese causado suficientes estragos a estas alturas, Jorge Valdivia le envió un cariñoso apoyo a su más reciente interés amoroso Maite Orsini, tras la furia desatada de Daniela Aránguiz en su contra, quien de paso la acusó de tráfico de influencias.

¿Qué mensaje le mandó Jorge Valdivia a Maite Orsini?

Después de que la ex chica Mekano hiciera un live en Instagram donde desató toda su ira tras descubrir que Valdivia, su propio esposo, la había convertido en su amante, ya que al mismo tiempo que salía con Orsini, la engañaba con ella; la diputada decidió salir al paso de "la violencia psicológica y digital directa" que desataron tales declaraciones.

Así, emitió un comunicado en el que condenaba la discusión pública de su vida privada, recalcando que "no estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago, ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social, el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto".

Esa declaración fue compartida por Orsini tanto en Twitter como Instagram. Y fue en esta última red social en la que apareció "Jorgito" Valdivia -por su nombre de usuario- para entregarle su cariñoso apoyo.

"Maite estoy contigo", dijo en primera instancia, todo amoroso, el Mago.

Y añadió: "Toda mi Fuerza y Apoyo en estos momentos. Yo sé que no hiciste nada malo y que pronto se aclara la situación".

"Mucho éxito en este año que comienza", remató el ex futbolista, añadiéndole un emoticón de corazón rojo, por si aún quedaban duda sobre su abanderamiento, dejando en el olvido a su esposa.

El cariñoso apoyo de "Jorgito" Valdivia a Maite Orsini.(Foto: Instagram)