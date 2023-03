Más detalles se han conocido de la entrada de la ex chica Mekano al departamento de soltero de su ex esposo.

Nuevos detalles han aparecido sobre el supuesto ataque de Daniela Aránguiz al departamento de Jorge Valdivia en el "apart hotel de los famosos separados", donde el ex futbolista se estaba hospedando desde su separación de la ex chica Mekano. Aseguran que los resultados de la arremetida espantaron tanto al Mago como a su pareja, la diputada Maite Orsini.

¿Cómo fue el ataque de Daniela Aránguiz al apart hotel de Jorge Valdivia?

Desde Glamorama describieron el escenario con que se encontró Jorge Valdivia y Maite Orsini cuando llegaron al departamento de soltero del deportista el pasado 23 de febrero.

Según confirmaron en el círculo íntimo del ex futbolista y la diputada, Aránguiz dejó destrozos, dibujos satánicos en las paredes, el robo de diez mil dólares (poco más de 8 millones de pesos) e incluso vómitos y necesidades hechas fuera del WC del baño.

Valdivia llegó junto a Orsini a retirar sus pertenencias, después de que los responsables de la seguridad del recinto conocido como Núcleo Mayor le avisara del incidente.

En ese momento, revisaron los videos de seguridad y tanto la diputada como el Mago quedaron en shock, espantados con lo que vieron en los registros.

Tras hablar con el personal del hotel, solicitaron una copia de los videos de seguridad, pero la respuesta fue negativa. A pesar de que Valdivia concretó el trámite oficial, el material será entregado sólo será entregado si es requerido por la Justicia para la investigación en curso.

¿Cuáles son las versiones del ataque?

Después de que Daniela Aránguiz expusiera a Jorge Valdivia en su más reciente infidelidad y tras enfurecerse por quedar como la amante de su propio esposo, el ex futbolista se hartó de las arremetidas de su ex esposa y no sólo anunció acciones legales, sino que también destapó un ataque con robo incluido de parte de su cónyuge.

"El día 23 de febrero pasado, en horas de la mañana, y encontrándome fuera de mi domicilio, doña Daniela Aránguiz, en contra de mi voluntad y vulnerando los sistemas de seguridad del apart hotel, ingresó a mi habitación y destruyó diversos objetos y prendas de vestir de mi propiedad, sustrajo otras especies que allí se encontraban, y provocó una serie de daños en el interior de mi habitación, lo cual fue constatado por diversos testigos quienes me comunicaron lo sucedido", detalló Valdivia sobre lo acontecido.

Daniela fue mucho más específica en torno a su versión de lo que ocurrió: "En cuanto a los hechos ocurridos el día 23 de febrero, quiero desmentir rotundamente las acusaciones y versión del Sr. Valdivia en mi contra, donde se me acusa de diferentes delitos y destrozos en el apart hotel donde se hospedaba. Para aclarar los hechos ocurridos, es necesario precisar que, junto a mi cónyuge, el día 23 de febrero mantuvimos un encuentro íntimo, donde posteriormente él me invita a tomar un café en un recinto cercano a mi domicilio y a su hotel, esto en horas de la mañana".

"Al llegar al lugar donde me había citado y esperar cerca de 1 hora, sin recibir respuesta por su parte, decidí ir al recinto donde él se hospedaba de manera ocasional. Quiero aclarar que yo tenía tarjeta de acceso, la cual recibí por parte del mismo Sr. Valdivia, esto ya que en anteriores ocasiones mantuvimos encuentros en este mismo recinto, hecho del cual tengo pruebas que reafirman mi versión. Al ingresar a su habitación encuentro ropa y diferentes artículos femeninos, lo cual me provocó un ataque de pánico y ansiedad, derivando en vómitos provocados por nervios, dejándome totalmente inhabilitada para realizar cualquier tipo de acción de las cuales se me acusa. Posterior a este hecho y al verme tan afectada decidí retirarme del recinto", puntualizó Aránguiz.