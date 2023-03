El ex futbolista entregó su primera declaración oficial ante la controversia que desató su ex esposa.

Era la arista que faltaba. Jorge Valdivia finalmente se refirió al escándalo que lo sumió en un conflictivo triángulo de acusaciones, ataques y declaraciones cruzadas, con Daniela Aránguiz y Maite Orsini. El ex futbolista reveló un desconocido ataque de su ex esposa a su pieza en el "apart hotel de los famosos separados".

¿Que dijo Jorge Valdivia sobre Daniela Aránguiz?

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el Mago quiso aclarar varios puntos en torno a los sucesos que se han registrado durante la última semana.

"En los últimos días han aparecido una serie de notas y declaraciones efectuadas por doña Daniela Aránguiz en distintos medios de comunicación, en donde se señalan conductas que yo habría realizado en su contra, incluso algunas de ellas constitutivas de delito", partió diciendo Valdivia en el mensaje.

Así, procedió a enumerar sus perspectivas de la siguiente manera -y reproducidas tal cual fueron expuestas:

1. Jamás en mis 17 años de casado he realizado alguna conducta constitutiva de violencia intrafamiliar, ya sea en contra de mi cónyuge, o bien respecto de mis hijos.

2. Desde hace 6 meses aproximadamente adoptamos con mi cónyuge, de común acuerdo, la decisión de separarnos, haciendo abandono del hogar común de manera voluntaria, estableciendo mi domicilio en un apart hotel.

3. El día 23 de febrero pasado, en horas de la mañana, y encontrándome fuera de mi domicilio, doña Daniela Aránguiz, en contra de mi voluntad y vulnerando los sistemas de seguridad del apart hotel, ingresó a mi habitación y destruyó diversos objetos y prendas de vestir de mi propiedad, sustrajo otras especies que allí se encontraban, y provocó una serie de daños en el interior de mi habitación, lo cual fue constatado por diversos testigos quienes me comunicaron lo sucedido.

4. Posteriormente, el lunes 27 de febrero, mientras me encontraba en la vía pública, fui agredido por mi cónyuge Daniela Aránguiz, de manera irracional, violenta e injustificada, resultando con una serie de lesiones en diversas partes de mi cuerpo, tal como fue apreciado por varios testigos, quienes me socorrieron y evitaron que dichas lesiones fueran de mayor gravedad.

5. Los hechos antes aludidos se unen además al constante y habitual maltrato psicológico y verbal del cual he sido víctima de parte de mi cónyuge durante los años y que he decidido erradicar de mi vida para siempre por el bien de mis hijos y el mío propio

6. Por lo anterior, he tomado la decisión de ejercer las acciones legales correspondientes para esclarecer totalmente estos hechos de los cuales he sido víctima, y de esa manera demostrar la falsedad de las imputaciones que se han hecho sobre mi persona, y que hoy circulan a través de los medios de comunicación, dañando seriamente mi reputación y honra, y con ello la estabilidad de mi familia y, en especial, de mis hijos.