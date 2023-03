Destapan existencia del "apart hotel de los famosos separados": Jorge Valdivia es residente ilustre

El escándalo del conflictivo triángulo entre Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini, no deja de entregar material. Ahora, como parte de las conversaciones sobre el tema se destapó la existencia de un apart hotel al que van a dar los "famosos separados", principalmente hombres reconocidos que se han distanciado de sus parejas o derechamente han cortado sus relaciones.

¿Qué es el "apart hotel de los famosos separados"?

Si bien existen poco datos específicos sobre su ubicación precisa, sería un lugar conocido por las figuras de la televisión y el espectáculo, principalmente porque hasta este espacio capitalino han ido a dar múltiples rostros connotados del jet set criollo.

El "apart hotel de los famosos separados" fue mencionado escuetamente por Julio César Rodríguez y Cecilia Gutiérrez este jueves, mientras examinaban los detalles más recientes del escándalo de la semana.

En la oportunidad indicaron que Jorge Valdivia fue a dar a este recinto, después de que Daniela Aránguiz lo echó de la casa supuestamente por una infidelidad, en septiembre de 2022.

Pero no sólo el ex futbolista se instaló por un tiempo allí. También han tenido estadías Cristián de la Fuente, tras un quiebre momentáneo con Angélica Castro, y Julián Elfenbein, luego de su separación definitiva de Daniela Kirberg.

JC se complicó a la hora de mencionar al conductor de Pasapalabra, pero este viernes lo sacó a colación nuevamente, por el mismo tema. "Él vivía ahí y empezó a hacerse una comunidad", dijo el conductor.

"El que no está restablecido va a vivir a este hotel", especificó Paula Escobar, quien estaba como invitada en el matinal.

Y Rodríguez continuó: "Empezó a llegar Cristián de la Fuente, empezó a llegar el Mago Valdivia. Empezaron a llegar todos a ese mismo lugar".

"Mauricio Pinilla creo que estaba postulando también", complementó Escocbar en otra intervención.

"Yo no quiero dar más nombres, sólo digo los que se han sabido públicamente, no más", advirtió Julio César. Mientras que Manu González alertó que "este es el apart hotel donde se quejaron algunos vecinos, porque parece que era un desfile... Las cosas como son".

"No nos pongamos copuchentos, porque de verdad es yo eso no lo sé. No sé si se portaban mal y todo", añadió entre risas Julio César.

Más adelante, Rodríguez contó que "en este apart de Julián, donde había llegado Cristián de la Fuente, donde estaba Valdivia... Pinilla se había ido a vivir a los edificios de Tonka y están cerca. Están a 2 o 3 minutos".

"Ahí lo que parece es que no querían que Pinilla se juntara con Maguito", complementó el animador.

Paula entonces plantea que, tras la separación de Daniela, "Valdivia se empieza a desbandar".