Después de que Warner Bros. Discovery confirmó que HBO Max pasará a llamarse solamente Max, los ejecutivos de la firma dieron a conocer que lanzarán nuevas series originales de los universos de Harry Potter, Game of Thrones y The Conjuring.

¿Qué se sabe de las nuevas series de Max?

La producción sobre el joven mago llegará directamente a la aplicación de streaming con nuevo nombre, y sorprendentemente contará con J.K. Rowling como productora ejecutiva.

Está descartado que el elenco original de las películas vuelva para interpretar a los reconocidos personajes y se desconocen mayores detalles sobre el estado de avance de la producción.

Desde la compañía indicaron que "cada temporada será fiel a los libros originales y llevará a Harry Potter y estas increíbles aventuras a nuevas audiencias en todo el mundo, mientras que las películas originales, clásicas y queridas permanecerán en el centro de la franquicia y estarán disponibles para ver en todo el mundo".

Además, volvió a confirmarse la producción del spin off precuela de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdom.

La historia seguirá a Ser Dungeon the Tall y su escudero Aegon V Targaryen, también conocido como Egg, en sucesos que tienen lugar un siglo antes de lo que ocurrió en la serie original.

"Ambientado en una era en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos", indicaron en la descripción entregada por la empresa productora.

En tanto, por el lado del horror, el universo de El Conjuro se expandirá con una serie que tendrá nada menos que a Peter Safran como productor ejecutivo, sí, uno de los jefes de los estudios DC.

La producción "continuará la historia establecida en los largometrajes, incluidos El Conjuro, Annabelle, El Conjuro 2, Annabelle: Creation, La Monja, Annabelle Comes Home y El Conjuro 3".

En tanto, Chuck Lorre está planeando junto a Max un nuevo spin off de The Big Bang Theory, tras los que ya fue Young Sheldon.