El reconocido actor Willy Semler recibió una denuncia por violencia psicológica y sexual, de parte de una joven de 27 años cuya identidad prefirió mantener en reserva.

¿Quién denunció a Willy Semler por violencia psicológica y sexual?

La mujer, quien se identifica como Grapevinegirl, puso en marcha la acción judicial ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte el pasado 20 de marzo.

Esto para que posteriormente el 23 del mismo mes, concretó una segunda denuncia en la 1° Comisaría de Santiago por violencia psicológica.

¿Qué dice la denuncia contra Willy Semler?

Al actor lo conoció durante la pandemia y de un momento a otro se convirtió en su asistente personal. Conforme el paso del tiempo, forjaron una relación de "dependencia emocional".

Así, en su cuenta de Instagram indica que "él me violentó sicológicamente. Tiene un cuadro de bipolaridad tipo 1 y mitomanía, y en virtud de ese padecimiento, creo que generé una dependencia emocional que me llevó a desarrollar una relación anormal con él".

"En diciembre me enteré de que estaba embaraza de Willy, tengo cuatro meses", resaltó también.

En el testimonio, Grapevinegirl cuenta que "él jamás puso en duda la paternidad de nuestro hijo, de hecho él escogió los nombres que le pondríamos". Algo que quedó en evidencia por medio de unos audios de Whatsapp que también compartió en sus historias. El actor, con su característica voz, le sugería que se llamara "Pedro", si era hombre.

"No lo denuncié antes porque me tenía amenazada. Me hizo firmar que no lo denunciaría a cambio de que él pagaría el arriendo del departamento donde vivo. Firmamos ante notario que el me mantendría, pero si denunciaba me decía que yo iba a terminar en la calle", explicó.

La denuncia no sólo está en Fiscalía, sino que en febrero también fue presentada en la comisión de género de Chileactores y el Sindicato de Actores y Actrices de Chile (Sidarte).

Con la denuncia de por medio, los responsables del teatro Zoco decidieron cancelar la temporada de la obra Lluvia Constante, donde Semler compartió protagonismo con César Sepúlveda.

"A contar de hoy, 25 de marzo, se cancela la temporada de Lluvia Constante prevista hasta el 16 de abril próximo. Quienes hayan comprado sus entradas en Punto Ticket, desde la misma plataforma les escribirán a sus correos para la devolución del dinero", informaron desde la sala.

¿Qué respondió Willy Semler ante la denuncia por violencia psicológica y sexual?

Willy Semler reaccionó a la denuncia por medio de un comunicado que compartió con la periodista Cecilia Gutiérrez. En el mensaje, negó la gravedad de los sucesos descritos y entregó su perspectiva sobre lo ocurrido.

"He tomado conocimiento de las graves acusaciones vertidas en mi contra por quien, durante un corto periodo de tiempo fue mi asistente, y con quien tuve una breve relación sentimental, y cuyos detalles han sido expuesto de manera irreflexiva en las redes sociales, generando daño a mi persona", parte indicando Semler.

En tanto, el actor luego añade que "se han vertido una serie de imputaciones, muchas de ellas falsas, tanto sobre mi vida personal como profesional lo que, en los hechos, ha generado un injusto juicio público y la cancelación profesional, con gran dolor para mí, mi familia y amigos".

"Por lo anterior" -continúa Semler, "y dada la gravedad de las imputaciones pondré todos los antecedentes a disposición para esta situación sea investigada por el Ministerio Público. Es allí -y no en las redes sociales-, donde acudiré para que ejercer mi derecho para que se conozca la verdad, todo al amparo de la ley; y colaborando, desde el inicio, en lo que corresponda".

El remate de la declaración llega con un "lamento profundamente esta situación y cada efecto negativo que pueda estar produciendo en todos los involucrados y sus círculos cercanos".