A pocos minutos de bajarse del escenario, Rodrigo Villegas se volcó a hacer un análisis sobre el éxito que le reportó su rutina en el Festival de Viña 2023, su segundo paso airoso por la Quinta Vergara.

Rodrigo Villegas analiza éxito en Viña: ¿Qué dijo sobre la rutina?

"Esta rutina viene construyéndose como hace tres años y netamente dentro de mi banda sonora que está en mi cabeza, que son canciones que me traen mucho recuerdo y situaciones, así que la armamos de tal manera que estuvo muy bonita", partió explicando.

Y recalcó que "es una rutina que lleva tres años probada con mucha gente y la idea principal hoy día era pasarla bien arriba del escenario y que eso se proyectara para el público. El objetivo se logró. Me siento feliz, me siento muy contento, siento que cuando uno logra cosas que uno se propone se siente satisfecho y me siento orgulloso del trabajo de mi equipo que hemos realizado con esta rutina"

"El análisis y lo que aprendí ahora es a disfrutar el escenario. La primera vez yo estaba súper nervioso y creo que se me notó en algunas partes y cuando me pongo nervioso, me apuro mucho, voy como muy metralleta", confesó el comediante.

"Pero ese era el objetivo: disfrutar, ir lento, pasarla bien. Así que yo creo que el actor, el comediante aprendió a pasarla bien arriba del escenario. Feliz. Feliz"

¿Cuánta presión hubo por lo que pasó con Belén Mora?

"Es complicado el momento que vivió ella. Pero crea una expectativa netamente en la gente que va a ver la rutina, que va a ver el show", advirtió Rodrigo en primer lugar, en referencia a lo que pasó la noche del martes, en que la presentación fue de más a menos.

"Pero [la rutina] estaba tan diseñada musicalmente hablando que era muy poco probable que pasara eso. Era una rutina que uno no le da descanso a la gente para que pueda reflexionar, sino para que se ría netamente", propuso el actor.

Aunque también admitió que "sí, fue una presión extra, pero a la vez el sentirse seguro de en lo que uno estaba y del trabajo que tenía que mostrar, así que fue eso".

¿Se contuvo con las temáticas, a propósito de críticas que surgieron?

En tanto, sobre las temáticas a abordar y reaccionando a cuestionamientos en redes sociales, Villegas sostuvo que "en el humor hay distintos tópicos que se pueden tocar, y yo creo que mi humor es bastante clásico, picaresco en ese sentido. Vengo de esa escuela, así que lo trato de hacer con el mayor respeto posible, tratando de no herir tantas susceptibilidades".

"Creo que sí, a veces es necesario colocar doble sentido, alguna chuchaíta. El problema es de la persona que escribe la crítica, más que mío. Yo entrego un producto y el que lo recibe bien, lo recibe bien no más, y el que lo recibe mal, el problema es de la persona y no de uno", puntualizó.