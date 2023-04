Todo el mundo sabe que la grave traición que sufrió Yamila Reyna de parte de su ex pareja, Diego Mono Sánchez, después de que se filtraron una serie de chats hot del futbolista con otras mujeres. Pero hasta ahora, la animadora de TVN había guardado silencio, postura que decidió cambiar al condenar la infidelidad.

¿Qué pasó con Yamila Reyna y Mono Sánchez?

"Para mí la infidelidad existe desde la mente para adelante y debería ser condenado, debería ser un delito ser infiel, porque el daño emocional que causaste en la otra persona y la forma en que rompes al otro es impagable", son parte de los dichos de Yamila que se verán este viernes en el programa Podemos Hablar, de Chilevisión.

Se trata de la primera vez en que Reyna habla tan directamente de lo que pasó en torno a su mediático quiebre con el jugador de Coquimbo Unido, sobre la que lamentó que "me pagó con una traición". Refiriéndose particularmente a las secuelas que le dejó la relación.

Así, la panelista de Hoy se Habla postuló que "las personas que traicionan y son infieles, sobre todo los que son padres tienen que entender que eso no debe pasar, porque el daño que se causa es muy grande, o sea, yo pienso muchas veces en su hija cuando crezca que le diga papá me enamoré de alguien igual que vos... Yo espero que a él no le dé miedo".

"Desde el día uno yo le dije que las mentiras no, que prefería la verdad, aunque me duela, y que esto haya pasado en un momento donde yo estaba brillando, en el mejor momento de mi carrera, y haberme visto expuesta por una calentura tal vez o aburrimiento", lamentó.

Además, Yamila contó que "hubo mucha insistencia de su parte para poder resolver las cosas, donde yo también intente saber si era capaz de perdonar, pero para mí faltaron acciones y se fue solo en palabras".

¿Cómo enfrentó al Mono Sánchez?

"Él primero me lo negó, hasta que se filtraron el resto de WhatsApps, intento bajarlo un poco diciendo que no había existido un encuentro físico, que solo había sido online, yo le dije que nosotros teníamos un pacto de amor, de no mentirnos. Hoy por hoy no me atrevo a decir que teníamos un amor muy grande solo puedo decir tenía", explicó Reyna.

En tanto, la figura televisiva también se refirió al momento en que vio el video en que Sánchez aparece bailando con otra mujer, a los pocos días desde que se confirmó el fin de su relación.

"Una vez más demuestra su falta de integridad y su falta de valores", sostuvo tajante la también actriz.

Además, reveló que "hasta esa misma noche él me llamaba, me escribía, me insistía y tuvimos una conversación donde yo me mostré muy vulnerable. Y haber visto esas imágenes al par de horas de que hablamos, él me terminó de matar con eso".