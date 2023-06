Era una incógnita que tardó en resolverse, pero la respuesta ya está aquí. Desde Lucasfilm finalmente revelaron la fecha para el debut en streaming de la nueva serie inspirada por el universo de Star Wars Ahsoka.

La nueva aventura está protagonizada por Rosario Dawson en el papel principal. Y con ella se seguirá a la Jedi que se dio a conocer con la serie animada Star Wars: The Clone Wars y que posteriormente reapareció no sólo para Star Wars: Rebels, sino que también en The Mandalorian y The Book of Boba Fett.

Ahora, hay todo un nuevo horizonte para explorar al personaje, sobre todo gracia a una trama que se ubicaría en plena Nueva República y antes de los sucesos de El Despertar de la Fuerza.

Cuándo se estrena la serie de Star Wars, Ahsoka

Star Wars : Ahsoka, de Lucasfilm, debutará en streaming el próximo 23 de agosto, exclusivamente en Disney+.

La serie está escrita por Dave Filoni, quien también es productor ejecutivo junto a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson y Carrie Beck. Karen Gilchrist es coproductora ejecutiva.

De qué se trata la serie de Star Wars

Ambientada luego de la caída del Imperio, la serie sigue la historia de la antigua Jedi Ahsoka Tano mientras investiga una amenaza emergente a la vulnerable galaxia.

El reparto de Ahsoka

Rosario Dawson está en el rol protagónico de Ahsoka. Pero la producción también cuenta con Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla, Ray Stevenson como Baylan Skoll.

En la nómina de talentos también figuran los nombres de Ivanna Sakhno como Shin Hati, Diana Lee Inosanto como Morgan Elsbeth, David Tennant como Huyang.

Finalmente, están dos personajes conocidos de la saga: Lars Mikkelsen aparece como el Gran Almirante Thrawn y Eman Esfandi en el rol de Ezra Bridger.