El grupo surcoreano ATEEZ confirmó que será el próximo representante del K-Pop en llegar a Chile, para presentar sus más destacados éxitos.

El colectivo traerá a Santiago su ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL], siendo una la extensión de la gira mundial que comenzó en Seúl en octubre del 2022.

ATEEZ tuvo conciertos sold out en los Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa. Ahora, tras repetir sus actuaciones en Seúl y Japón, visitarán la capital chilena, entre otras ciudades de Latinoamérica.

Otros países a los que llegarán en Latinoamérica son: México, Brasil y Colombia.

Cuándo y dónde es ATEEZ en Chile

El encuentro con sus fans chilenos será el próximo 30 de agosto, en el escenario del Movistar Arena.

En estos momentos, ATEEZ está batiendo récords continuamente con cada álbum de estudio que sacan. Su último EP [SPIN OFF : FROM THE WITNESS] logró poner una segunda canción del grupo en los top ten del Billboard 200 Chart.

Además, la canción principal del EP, HALAZIA, fue recibida con gran entusiasmo. Su video acumula más de 39 millones de visitas hasta la fecha.

Se espera que el grupo continúe lanzando más música a lo largo del año, en la previa a la llegada de su gira a Sudamérica. Y estas nuevas canciones bien pueden incorporarse al repertorio que presenten para su show en Chile.

¡ATEEZ viene a Chile! Revisa el día y el lugar del show. (Foto: Lotus)

Cómo y dónde comprar entradas para concierto de los surcoreanos

La venta de entradas para concierto partirá con la Preventa Exclusiva Clientes Banco de Chile el 8 de junio a las 10:00 horas. Esta forma de comercialización se extenderá hasta el 10 de junio a las 9:59 horas.

En tanto, la venta general será desde el 13 de junio a las 10:00 horas .

Ambas modalidades de comercialización serán en la plataforma de Puntoticket.