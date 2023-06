La semana pasada, Marcelo Chino Ríos anunció a los cuatro vientos con un incómodo video que había recuperado la relación con su esposa. Pero ahora la mismísima Daniella Chávez llegó a apagarle el fuego e la fiesta.

Indignadísima, la influencer destapó un audio en el que el farandulero deportista le pide favores sexuales.

De hecho, fue la misma ex Conejita Playboy quien compartió en TikTok el audio del mensaje que deja en evidencia al antiguo número 1 del tenis mundial.

Por qué Daniella Chávez filtró el audio del Chino Ríos

Daniella acusó la solicitud de Ríos en Twitter, compartiendo el link de la otra red social, además de manifestar su molestia con el asunto.

“¡Me trata de prostituta!” , escribió indignadísima. “El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo él me da una entrevista! Jaja Pobre!”.

“Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas” , puntualizó Chávez incrementando su furia.

El tuit furioso de Daniella Chávez.

Qué dice el Chino Ríos en el audio filtrado de Daniella Chávez

Sin rodeos ni vergüenza, el Chino Ríos le comenta: “yo te doy una entrevista a ti, te cuento todo lo que está pasando, hacemos mierda a Israel, a todos los hue…, porque tengo tanta huea de todos estos saco… Pero tú me das una noche contigo “.

“Los dos solos, donde tu quieras, te invito a cualquier lugar del mundo, los dos solos… ¿Te tinca o no? Cuéntame” , añade en la propuesta antes de cerrar.

La justificación de Daniella

Tras la filtración del audio, Daniella Chávez justificó su decisión de hacer público el archivo, planteando múltiples argumentos en una seguidilla de nuevos tuits.

“No quería subir el audio del Chino Ríos, pero de verdad molesta e incómoda que tipos que piensan que por tener dinero pueden tener a la mujer que quieren!”, lamentó.

Al mismo tiempo que resaltó: “Le fue mal al Chino. No soy Prostituta y me va muy bien en la vida. No tengo necesidad de acostarme con idiotas por dinero!” .

Además, recalcó que “trabajo con mi imagen, fui Playboy, hago Onlyfans y soy la mejor. Pero no le da derecho a tipos como estos a pensar que pueden tenerte por su dinero”.

Además, “como este son varios que me ofrecen toda la riqueza del mundo por una noche. Pero yo prefiero ganarme mi dinero y ser feliz!”.

“Puedo viajar por cualquier parte del mundo sin aceptarle nada a un pelotudo. Me aseguré mi vida joven y ahora puedo disfrutar mi vida. Que pena qué hay gente enferma que piensa que te pueden comprar y que si te sacas fotos desnuda eres prostituta“.

“Gente enferma!”, recalcó Daniella.

En un cuarto y último tuit, Chávez sostuvo que “salir desnuda en Onlyfans o semi desnuda en redes, para algunos pelotudos como el Chino Ríos es igual a ser prostituta y creen que les da el derecho de ofertar por una”.

“Es una pena y mas pena da que muchos pelotudos piensan como él. Puedo recorrer el mundo y pagado por mí. No necesito ensuciarme con idiotas, si con un video gano lo inimaginable para uds”.

“Sería muy tonta aceptar a gente por dinero, sabiendo que no tengo necesidad alguna. No tengo que explicar, pero a veces es necesario porque el mundo está lleno de tarados!”, puntualizó.