Michelle Adam mete miedo por próximas lluvias: "Yo no me confiaría tanto"

La meteoróloga Michelle Adam se la jugó con un pronóstico más generalizando para el actual invierno y mete miedo con lo que vendrá en materia de lluvia.

La figura de Canal 13 ha seguido hasta el más mínimo detalle de los sucesos acontecidos en los últimos días. Así, ha informado al minuto lo que ocurre con los sistemas frontales que afectaron la zona central de Chile.

Pero a la cobertura matinal, se suman las nuevas declaraciones de Adam que hicieron encender las alarmas de los auditores de Radio ADN.

¿Cuáles son las proyecciones de Michelle Adam para este invierno?

“Vienen más precipitaciones, no de las mismas características, pero sí continuará lloviendo”, partió advirtiendo la meteoróloga a la señal FM.

Al mismo tiempo que resaltó: “No tendremos ese típico descanso que uno veía, que tras las lluvias viene el frío o las heladas. Como eso no ocurrirá, hay que estar más alerta de lo normal” .

Adam también explicó que las temperaturas bajas que se están sintiendo son más bien engañosas.

Por eso postuló que “yo no me confiaría tanto, porque bajo esta condición, la tierra queda demasiado agrietada, no hay capacidad de absorción en ningún lugar”.

“Ni en la precordillera, ni en la cordillera, menos en los valles”, subrayó.

Lo que pasa es que “cayó una inusual cantidad de agua en la cordillera. En el Maule, por ejemplo, cayeron 800 milímetros de agua; 600 milímetros en Ñuble; 500 milímetros en la región del Biobío. Esto prácticamente nunca se había visto”.

Y la advertencia vino antes de cerrar: “Creo que se mantendrá el volumen de los caudales, es decir, irá bajando, pero a una tasa más lenta de lo que podría ser”.

Esto “porque como seguirán ocurriendo sistemas frontales, podría haber aluviones o deslizamientos de tierra, porque la tierra está muy blanda” , puntualizó.

¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago?

En tanto, en la edición de este lunes de Tu Día, el matinal de Canal 13, Michelle Adam fue más precisa en cuanto a cuándo llegarían nuevas precipitaciones a Santiago.

“Viene más agua, no la misma cantidad, no con las mismas condiciones de esta tormenta perfecta”, partió indicando.