Daniela Aránguiz fue una de las reciente invitadas al programa Podemos Hablar de Chilevisión. Espacio en el que inevitablemente habló de la polémica que protagonizó durante todo lo que va del 2023: su separación de Jorge Valdivia y el triángulo amoroso con la diputada Maite Orsini.

“Siento rabia, abandono”, fue una de las primeras sensaciones que dejó traslucir durante su conversación con Jean Philippe Cretton.

Esto porque “aunque una familia se separe, si tu luchaste por algo, y por las cosas que él tiene, creo que fue un esfuerzo de los dos, no solamente de él”.

“Y siento que todo lo que yo hice por 20 años, no valió nada”, lamentó.

El momento en que Daniela Aránguiz se dio cuenta de que era “la amante”

Lo primero que aclaró es que la separación que se produjo en septiembre pasado, “fue decisión mía”.

“Me cansé de perdonar infidelidades durante toda mi vida, y cuando una mujer llega a una edad, no estás dispuesta a seguir perdonando”, subrayó la ex chica Mekano.

Aunque recuerda que “después vinieron muchos episodios que yo creí en el arrepentimiento hacia mí persona”.

“Yo le creí otra vez. Nos fuimos a Estados Unidos, tratamos de volver, pero en paralelo, él estaba en una relación”.

“Se levantó un día, y ese mismo día que se levantó de mi cama, fue a buscar a Maite a su casa. Era el cumpleaños de ella. Esto lo sé porque ella misma me contó. Incluso Maite me dijo ‘no me cagues mi carrera, caguémonos a él’. Eso lo tengo escrito, palabras de ella”, aseguró Aránguiz.

También recordó el momento en que se enteró del romance: “porque habíamos quedado de tomar desayuno y no llegó. Me dijo que nos juntáramos en un café, debajo de su departamento. Dije ‘qué pasa, que todavía no llega’. Subo el ascensor, abro la puerta con mi llave que él mismo me la dio, y veo que en su habitación estaba lleno de ropa de mujer “.

“Nunca pensé que era de ella. Le empiezo a mandar fotos a Jorge, le digo ‘qué es esto’. Me dio una crisis muy grande. Y vomito dentro de la habitación, me descompuso. Después fui donde mi psicóloga y me dio ansiolíticos “, recordó Daniela.

Pero eso no fue lo único, después vino la pelea afuera del condominio en que llegó Carabineros. “En esta misma época Jorge estaba con 5 niñas. Me consta, tengo los nombres y apellidos” , estableció.

La conversación con Maite Orsini

Daniela Aránguiz también sacó a la luz la conversación que tuvo con Maite Orsini. “Le dije ‘quiero saber si tú estas saliendo con mi marido’. Ella me respondió ‘yo no tenía idea que todavía… A mí Jorge me dijo del principio que ustedes dos no tenían nada’“.

“Obviamente, eso es lo mismo que le dijo a la niña del reality, y a las tres niñas con las que estaba saliendo. Ella no tiene la culpa (Maite), tiene la culpa de haberle creído. Yo creo que ella es una víctima de él, cien por ciento. O sea, si piensan que le arruino en cierto modo su reputación política, también tiene razón”, concluye Daniela.

Además, sostuvo que “ella esta teniendo una relación que es ficticia. Porque no empezó cien por ciento verdadera, la relación ya empezó basada en mentiras. Las relaciones deben ser verdaderas. Esa relación ya empezó con infidelidades y mentiras“.

La situación económica entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia

“ Jorge a mí, siempre me castigo con la parte económica. Muchísimo” , explicó Aránguiz sobre su situación actual.

Y contó que “ahora hace 5 meses no me deposita ni diez lucas, nada. Y él sabe la calidad de vida que yo tengo, que le dimos a nuestra familia. Es super difícil decirles a tus hijos que no podemos viajar”.

“Cuando era chica y nos peleábamos, Jorge se iba de la casa y se llevaba las tarjetas. Estaba concentrado y me dejaba una semana sin poder salir con mi hija en coche. Cosas así. Siempre el me manipuló con la parte económica“.

Dado un momento, “le dije Jorge yo quiero que le pagues los pasajes a tus hijos (se van de vacaciones a su casa en Estados Unidos). Y me dice mientras que tú hables mal de mí y de Maite, yo no te voy a dar nada “.