Daniela Aránguiz reacciona ante trolleos por emoticón al Chino Ríos: "Me pelo con quién yo quiero"

Esta semana Marcelo Chino Ríos presentó su nuevo juguete: “la bestia morada”, un Lamborghini Huracán STO avaluado en cerca de 300 millones de pesos. Hasta esa publicación en Instagram llegó Daniela Aránguiz y le estampó un corazón en la sección de comentarios.

Acto seguido, lluvia de trolleos para la ex esposa de Jorge Valdivia por querer llamar la atención, ahora que el escándalo con el Mago comienza a extinguirse.

“Andai desesperada care cuica”, “de cacería ahora que está soltero?”, “ya que se le perdió la varita del mago, se encontró una raqueta”, “Esta no da puntada sin hilo tan florerito de mesa”; fueron algunos de los comentarios que recibió.

Por lo mismo, cuando fue consultada por el gesto en su programa Zona de Estrellas, Daniela explicó, medio en serio medio en broma, que “me gusta el auto, es bonito. Capaz que se lo quiera regalar a una mujer”.

“A mí me encantaría un auto de ese color”, siguió Aránguiz toreando a los trolls. Pero después demostró que se picó de verdad con los comentarios que le llegaron.

Daniela Aránguiz arremete contra las críticas

Así, con la furia a flor de piel, se puso frente a la cámara de su celular, y disparó contra los trolls que la vienen acechando desde el comentario al Chino.

“Si me quiero pelar, me pelo con quién yo quiero. Porque soy una mujer soltera. Aunque no es el caso este, porque yo le puse un corazón al auto” , estableció.

Al mismo tiempo, recalcó que “no necesito que me saquen a dar una vuelta porque tengo un auto igual de bacán que el del Chino. Y si quiero mañana voy y me compro el mismo auto del Chino” .