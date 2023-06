Un curiosos sucesos se registró durante la noche del martes en Gran Hermano. Esto después de que Skarleth Labra frenara en seco a Jennifer Galvarini por unas supuestas burlas que la tendrían muy molesta.

Mientras limpiaban parte de las cosas que habían ocupado en la cocina, la Pincoya Sin Glamour comenzó a pedirle disculpas a su compañera de encierro.

“Si te hice sentir mal, de verdad te lo digo, disculpa”, le comentó repentinamente Jennifer a Skarleth.

El enigmático conflicto de Skarleth y Jennifer en Gran Hermano

Pero la ex de Pailita estaba molesta. No estaba ni ahí con aguantarle jugarretas a la oriunda de Chiloé.

“Tuviste tiempo para retractarte de las cosas que dijiste y no dijiste nada. Solamente me miraste y lo confirmaste, así que de verdad estas cosas no las transo” , puntualizó Skarleth.

Y cuando la Pincoya le iba a devolver una respuesta, Labra la frenó en seco para decirle: “Te he aguantado caleta de cosas, cosas que ni siquiera me debería aguantar las he tomado a risa ¿y tú me haces eso?” .

“Y no es por hacer show, pero de verdad me molestó caleta lo que hiciste” , le recalcó.

Todo a vista y paciencia del resto. Aunque la discusión pasó casi desapercibida. Skarleth posteriormente se alejó del lugar y se quedó ensimismada, en silencio, conteniendo la ira.

El origen de la pugna

Más tarde fue Hans quien esbozó parte de las razones que habrían originado la molestia de Skarleth.

El muchacho de Constitución le hizo ver a Galvarini que todo se habría detonado “porque usted había sacado algo del ex, como que había empezado a cantar canciones” .

Fiel a su estilo despreocupado e insensible, Jennifer le aclaró a su compañero que “es que eso es lo que no me acuerdo”.

“No es mi problema. Paren su hueveo, o sea ¿ya nadie puede cantar una canción? No, lo siento”, puntualizó.