Constanza Capelli se soltó y comenzó a entregar más detalles de su relación con el ex esposo de Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia, en medio del reality Gran Hermano Chile.

Es que la revelación provocó sorpresa tanto al interior como en el exterior de la casa-estudio.

Por lo que ahora, la bailarina ahondó en su “pololeo” con el ex futbolista en una conversación con Francisca Maira.

¿Qué dijo Con de Gran Hermano sobre su relación con Jorge Valdivia?

“Ayer me sapié con lo del futbolista. No te podría mentir y decirte ‘me olvidé que hay cámaras’, porque no me olvidé. Sabía que estaban, pero creo que no medí las consecuencias hasta que lo dije”, expuso Capelli con un dejo de inquietud.

Su arrepentimiento viene principalmente del hecho que le había prometido silencio al Mago, promesa que ahora a todas luces rompió.

“Me sentí mal, hueona, porque yo le prometí. Él no sabe que yo iba a estar acá, pero yo se lo prometí. Me llevaba muy bien con él” , recordó.

Por otro lado, insinuó que antes de entrar al encierro mantenía el contacto con el ex futbolista, aunque no había nada serio entre ellos.

“Yo entré llevándome bien con él, pero buena onda, nada más. No hubo amor, ni fue nada serio” , puntualizó Cony.

Preocupación por las consecuencias

Constanta Capelli, tras confesar el vínculo con Jorge Valdivia, ahora está preocupada por las consecuencias sobre esta exposición. Principalmente por los problemas que esto pueda traerle a Valdivia.

La joven de 27 años sostiene que “para él era algo muy íntimo y privado que le podría causar muchos problemas” .

“Yo no, porque estoy soltera, no estoy casada ni tengo hijos. Él sí”, subrayó.

Eso sí, durante la conversación Fran intentó calmar a Cony, planteándole que “nunca hablaste mal de él ni te burlaste. Claro, contaste que habías salido con él y justo hace poco hubo un tema reciente”.

“Distinto hubiera sido si dijeras que tienes un cahuín o que hubieras expuesto algún secreto. Va a quedar ahí, como un comentario en el panel”.

“Tienes una ventaja en que no mucha gente lo quiere. Tampoco es como que fuera que sus haters te van a atacar”, le dio Maira en su favor.

Y al mismo tiempo, Fran deslizó que “yo también he estado con famosos chilenos y sé que no las voy a exponer por eso, pero sí son personas que quizás son más queridas”.

Durante la edición estelar de Gran Hermano este martes, Michael Roldán entregó más detalles del asunto. El periodista aseguró que el acercamiento entre Valdivia y Capelli se habría producido entre la separación de Daniela en octubre de 2022 y el inicio del romance con Maite Orsini.