El reconocido actor ganador de un Oscar, Alan Arkin, falleció este jueves 29 de junio, a sus 89 años.

Los hijos de Arkin, Adam, Matthew y Anthony, dieron cuenta del fallecimiento del artista por medio de un comunicado conjunto.

“Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre” , indicaron en el mensaje publicado por Variety.

Además, añadieron: “un amoroso esposo, padre, abuelo y bisabuelo, fue adorado y será profundamente extrañado”.

¿Quién era Alan Arkin?

Alan Arkin era conocido por proyectar una imagen ruda y más bien seca, pero podía hacer interpretaciones tan dramáticas como emotivas.

El hombre cultivó su carrera incluso más allá de la pantalla, Alan Arkin comenzó en el entretenimiento como actor de teatro. Su inicios fueron como uno de los primeros miembros de la compañía de comedia Second City en Chicago, antes de hacer su debut en Broadway con From the Second City, en 1961.

Dos años más tarde, obtuvo un Tony Premio por protagonizar la comedia de Joseph Stein Enter Laughing.

Ganó el Oscar por su actuación como Mejor Actor de Reparto en la comedia independiente Pequeña Miss Sunshine, estrenada en 2007.

Y posteriormente obtuvo una nueva nominación gracias a su contundente desempeño en la ganadora como Mejor Película dirigida por Ben Affleck, Argo.

Pero eso es sólo lo más reciente. Porque temprano en su carrera, Arkin ya había cosechado unas cuantas postulaciones a la estatuilla dorada con The Russians Are Coming, the Russians Are Coming (1967) y The Heart Is a Lonely Hunter (1969).

En tanto, el actor brilló de tal manera en la comedia de Netflix The Kominsky Method que se quedó con un Emmy.