Fran García-Huidobro no se quedó tranquila con haber ridiculizado en televisión abierta y en vivo al manager de Benjamín Lagos de Gran Hermano, el ex chico reality Danilo Rodríguez.

Ahora también lo humilla fuera de pantalla revelando el consejo que le dio a Benja, tras salir del programa estelar dedicado al reality show, el lunes pasado.

En conversación con LUN, García-Huidobro recordó que “cuando veo que el tipo saca su caballería, dije ‘ah, es Primer Plano'”.

“Yo estoy diseñada para responder y me pareció todo muy chanta. Evidentemente tenía el discurso preparado porque la mocha le sirve más a él que a mí. Parece que el que quería entrar a Gran Hermano era el mánager” , subrayó la también actriz.

Fran destapó que le dio un consejo gratis a Benjamín Lagos tras cerrar ese particular programa, el lunes en la noche: “detrás de cámara cuando terminó el programa, le dije a Benjamín ‘nunca tengas un mánager que quiere ser más famoso que tú'” .

En cuanto al rudo cruce que tuvo con Rodríguez, Fran estableció que “vi que la pelea no iba para ninguna parte y no quise continuarla”.

“Como dije, no tengo tiempo para andar peleando cada vez que vengan los familiares o mánager de los participantes”.