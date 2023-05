Una de las más grandes de la música estadounidense, sin duda la Reina del Rock N Roll. Tina Turner falleció este miércoles a los 83 años, tras forjar una carrera de casi de 60 años.

Como mujer solista en la industria de la música tuvo que superar múltiples obstáculos, para terminar creando una trayectoria colmada de hits inolvidables.

Fueron sus representantes los que confirmaron la información al periódico británico The Telegraph, indicando que “con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”.

“Habrá una ceremonia fúnebre privada a la que asistirán familiares y amigos cercanos. Respete la privacidad de su familia en este momento difícil”, establecieron.

La partida de Tina Turner

En tanto, el equipo responsable de manejar las redes sociales de la artista publicó en Instagram que “con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana” .

“Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música”.

“Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”, puntualizaron.

Fallece Tina Turner. (Foto: Instagram)

Quien era Tina Turner

Turner nació el 26 de noviembre de 1939, siendo oriunda de la localidad de Brownsville, en el estado de Tennessee, Estados Unidos.

Cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa. De todo hizo Turner, al expandir sus horizontes incluso más allá de la música.

Whats’s Love Got to Do With It, Disco Inferno, Proud Mary, GoldenEye, Let’s Stay Together, Girls y más, fueron algunos de sus grandes hits.

Su carrera la potenció de la mano de quien fuera su marido y pareja artística, Ike Turner. Esta relación fue tan prolífica como dañina para la cantante.

Tras cosechar múltiples éxitos, el vínculo se fue deteriorando, sobre todo por el beneficio económico de Ike por sobre Tina, además de maltratarla y empujarla al punto de un intento de suicidio.

Recientemente, la intérprete tuvo que enfrentar dos dolorosos duelos. Primero, sucedió el suicidio de su hijo Craig. Mientras que, en diciembre de 2022, también presenció la muerte de su segundo hijo, el actor Roonie Turner, a los 62 años.

La cantante pasó sus últimos años radicada en Suiza, felizmente casada desde 2013 con el directivo de Emi, Erwin Bach.

Bach incluso le salvó la vida a Turner al donarle un riñón en 2016.