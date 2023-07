Casi se agarraron a combos. El tenso momento que se vivió en el último estelar de Gran Hermano fue uno en que se evidenció que la convivencia de la casa no se lleva de la mejor manera.

Es que Sebastián Ramírez terminó por partirle los nervios a Jorge Aldoney, en medio de las votaciones por la inminente eliminación.

La dinámica impuesta por la producción indicaba que los participantes fuera de placa debían manifestarse en torno a quien creían que debía abandonar La Casa.

Para dar cuenta de su opinión, tenían que ponerse detrás de los participantes nominados y entregar sus argumentos.

En riesgo estaban Coni, Alessia, Bambino, Jennifer o Francisco. En ese momento, Jorge apostó por Francisco. En su tono indiferente usual, el Mister Chile se pronunció.

“No es nada personal, pero siento que es el que menos gana estando aquí”, sostuvo Aldoney.

¿Por qué pelearon Sebastián y Jorge en Gran Hermano?

Entonces, Sebastián pidió la palabra para desatar la debacle en el reality show Gran Hermano. “Yo no entiendo con qué autoridad te creí tú para enjuiciar a la gente”, le lanzó al modelo.

“De quién lo hizo mejor esta semana, que lo hizo mejor esta semana que la otra ¿Quién te creí tú para decir eso?” , continuó.

Y le enrostró que “hoy hablaste de la Coni junto al Bambino ahí en la pieza, qué no sé por qué le dicen Bambino”.

Así fue como Ramírez le recalcó un par de cosas a Jorge: “la gente vota, la gente elige, la gente enjuicia. No sé, como queraí’ ponerle”.

“No entiendo por qué te cargaí’ con esa autoridad. No me cabe en la cabeza (…) Parece que te estay confundiendo el jurado que califica acá no erí tú, es la gente”, puntualizó.

La reacción de Aldoney fue una nueva justificación sobre optar por Francisco. Jorge explicó que su inclinación se debía a que “en la vida y este reality se trata de enmendar errores, y siento que la Coni sí lo ha hecho”.

“Si yo pongo en una balanza quién de aquí siento que es la que más quiere estar en este reality: es ella”, añadió.

“Tú no eres quién para estar diciendo quién merece o no merece estar acá”, insistió Sebastián.

La cosa se puso tan caliente, que los animadores optaron por irse a comerciales. Cuando volvieron, contaron que el asunto estuvo a punto de irse a los golpes. Pero el resto de los participantes reaccionó y logró parar el enfrentamiento físico.