El reality Gran Hermano Chile avanza y los hitos comienzan a registrarse al interior de la casa-estudio. Uno de ellos lo protagonizó Rubén, el ex Carabinero de Yungay, quien emocionó a sus compañeros al relatar cómo murió su pareja.

El joven dejó con rostro de alto impacto especialmente a sus compañeras de encierro, quienes quedaron absortas al conocer detalles de la trágica pérdida.

Esto sobre todo después de que Rubén especificó que se había ilusionado con la idea de convertirse en padre.

La muerte de la pareja de Rubén, de Gran Hermano Chile

“Voy a comprar tenida de niño o niña, lo que venga bienvenido sea. Compré un auto, una sillita de niño, todo bien preparado. Me volví loco. Yo no tomaba, no fumaba, era deportista a full”, especificó el hombre de 26 años.

Rubén había conversado con su pareja la posibilidad de irse a vivir juntos, antes del nacimiento del bebé. El diálogo sobre su futuro de pareja se dio apenas 4 días antes del fallecimiento.

Todo quedó truncado cuando el 18 de diciembre recibió una llamada de la mamá de su polola muy angustiada: “Se ahorcó” , le dijo la mujer llorando.

“Boté el celular, no lo pude creer. Entré en depresión. Por eso subí de peso. La pasé mal”, confesó Rubén.

Eso, al mismo tiempo que admitió: “desde ahí me ha costado mucho tener una relación. Ha sido difícil porque, bueno, todo lo planificado estaba tan bien. Todo proyecto, yo dije ‘se me derrumbó’. (Estaba) en la casa solo llorando, cuando la vi, no lo podía creer”.

El golpe de realidad

“Cuando veo la situación, que no lo creía, fue una laguna de llanto. Y desde ahí me dio depresión. No era él mismo” , aseguró.

Lo que vino después era inevitable. “Tiré licencia, todos los días lloraba, la pasé muy mal, muy mal. Se perdió todo, el futuro planeado, la proyección de vida. Para mi ella era todo. Fue el impacto de una” .

Fue durante el velorio y funeral que Rubén se enteró que su pareja sufría de depresión endógena.

Tras el incidente, Rubén dejó de hacer deportes. Comenzó a fumar y consumir alcohol. “No eran las mismas ganas de vivir”, puntualizó.