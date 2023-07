La puñalada de Trinidad Cerda sigue clavada en las espalda de Constanza Capelli. La tripulante de vuelo mantuvo esta semana su alta traición en Gran Hermano y le otorgó dos votos en la nominación para la placa del reality.

Cerda disparó de inmediato cuando entró a El Confesionario y le otorgó la mayor puntuación en su poder a quien creía su amiga.

“Mi primera nominada va a ser Constanza con dos votos. Voy a mantener el mismo argumento de la semana pasada. La verdad no ha cambiado. Sigo en mi misma posición” , recalcó en el episodio de este miércoles.

Eso añadió que “el segundo nominado. Realmente no sé a quién votar. Voy a elegir a Lucas, que creo que no mucha gente va a votar por él. Es un voto en descarte, porque siento que es un gran hombre y que el último tiempo ha sido un cable a tierra, para mí y para varios compañeros”.

¿Cómo votó Trini la semana pasada? Cerda en es momento dijo que “me toca votar a alguien que en un minuto fue muy especial para mí en La Casa. Muy especial. Pero ha tenido actitudes, ha usado palabras, me ha tratado a mí y a otras personas de una manera que me tomó por sorpresa” . Allí también le otorgó dos votos a Coni.

¿Cuál fue la votación de Coni?

A diferencia de lo que ha hecho Trini en los últimos capítulos de Gran Hermano, Coni se mantuvo fiel a sus convicciones y nuevamente evitó votar por su traicionera ex amiga.

De hecho, sus opciones estuvieron lejos de acercarse a quien ha defendido desde que entró al reality.

“Los dos primeros puntos van para Skarleth”, dijo Coni al entrar a El Confesionario. “Me impactó mucho ella me responsabilizara a mí por cosas que hace un hombre adulto de ya 36 años”.

“Me chocó mucho. Después me insultó, me insultó mucho. Que es algo que ella siempre critica y que una vez en vivo me pidió que pidiera disculpas. Lo cual yo lo acepté, pero creo que en La Casa y muy poco autocrítica y siempre se le está juzgando al otro, en vez de un poco mirar hacia adentro”, puntualizó sobre la ex de Pailita.

En tanto, “mi otro punto, voy a escoger a Alessia. Creo que quizás por estrategia, pienso que me voy a ir a placa y creo que me convendría irme con una persona de la que más o menos sé cómo son los votos”.

Constanza ahora se mantiene como la mujer con más votos y primera opción en la placa parcial para la eliminación del próximo domingo 30 de julio.

Para definir la nueva placa definitiva en Gran Hermano, falta que este jueves Vivi, como la líder de la semana, salve a una de las personas nominadas. Y todo apunta a que será Skarleth, con quien comparte pieza. Por lo que será un integrante de la llamada Familia Lulo, el que será expulsado del encierro.