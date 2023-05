El black metal vuelve a hacerse presente en Chile, esta vez con la confirmación de un nuevo show por parte de la banda sueca Marduk.

El cuarteto incluyó a Santiago y Antofagasta entre las paradas de su próximo Memento Mori Latin American Tour, recorrido que también dejará visitas a México, Colombia, Ecuador y Argentina, entre otros países.

La justificación de la gira es precisamente el disco Memento Mori, que estrenaran este mismo año y que presentaran en vivo por el mundo.

De hecho, el álbum promete ser uno de los más oscuros y brutales de la banda hasta la fecha, con letras profundas y riffs poderosos que harán temblar la tierra.

¡Marduk vuelve a Chile! ¿Cuándo es el show? (Foto: Instagram)

Cuándo y dónde es el show de Marduk en Chile

Marduk se presentará el próximo 25 de octubre en la Sala Metrónomo, ubicada en el Barrio Bellavista.

En tanto que hará un segundo show en Antofagasta el día 26 del mismo mes, en un lugar a anunciarse próximamente.

La blasfémica jornada también repasará los 30 años de carrera de la banda y una discografía con clásicos como Heaven Shall Burn, When We Are Gathered y Panzer Division Marduk.

Cómo y dónde comprar entradas para el Memento Mori Latin American Tour en Chile