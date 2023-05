Gabriel Zúñiga, el cantante urbano más conocido como Galee Galee, fue hospitalizado de urgencia la tarde de este viernes. Esto tras recibir una lesión que lo mantiene con riesgo vital.

Lo que durante la tarde parecían sólo rumores, posteriormente fue confirmado como realidad por CHV Noticias, desde donde indicaron que “ingresó durante la tarde de este viernes al Hospital Félix Bulnes tras haber sufrido una herida que lo mantendría en riesgo vital”.

La información está en desarrollo luego de que se dieran a conocer los primeros detalles.

Cadenas de oración

Con la información viralizándose, múltiples figuras de la música urbana chilena han pedido oraciones por su compañero y artista.

Jeampy, integrante del sello discográfico Yakuza Mafia y quien trabaja con Zúñiga, comentó “Diosito está contigo, mi hermano. Usted es un guerrero más de su familia, saldrás de esto a romper como es”.

Cantante urbano Galee Galee hospitalizado grave.(Foto: Instagram)

El mismo Jeampy posteriormente compartió un mensaje en el que indicaba “les pido a todos de corazón una cadena de oración por mi hermano a las 10 de la noche”.

“El Gali está bien dentro de su gravedad, pero necesitamos todo su apoyo. Por favor, oren por el Gali, que es la tremenda persona” , puntualizó en la publicación.

Soulfia fue otra de las artistas que reaccionó por medio de las historias de su Instagram.

“Por favor, pongan su fe y energía hoy para Galee Galee. Eres un guerrero, vas a salir de esta”, indicó la cantante

En la misma línea, Julianno Sosa compartió una de las imágenes que el mismo Galee Galee tiene en su perfil y publicó: “te tenemos en oraciones, brother. Mucha fuerza pa tu familia”.

Pailita fue otro de los que se sumó al llamado a la cadena de oración para quien tildó como “mi hermanito”.

Por su lado, Loyaltty compartió un sensible mensaje, resaltando que “mi hermano que me la dió de O y me tiraba pa arriba cuando nadie me la daba”.

“Siempre te lo he dicho y te lo he agradecido, y te lo volveré a decir cuando mejores: eres grande y saldrás de ésta, mi hermano. Todos estamos contigo”.

Quién es Galee Galee

Con su nombre artístico Galee Galee, Gabriel Zúñiga actualmente alcanza los más de 700 mil oyentes mensuales en Spotify.

Con tales métricas se alza como uno de los referentes destacados de la música urbana en Chile, principalmente en la vertiente del trap nacional.

Conocido por su fusión versátil en el estilo de sus composiciones, el joven ha lanzado hits como Big Cut, Lo Malo, Mami no estés triste, Whithout Lies, Me la busqué, A perriarla, X5 y Deja, entre otras.

El pasado 11 de mayo lanzó su más reciente sencillo Igual a mí. Una colaboración con Tunechikidd, que es la primera canción de su nuevo álbum llamado Abbynoor y sucesora de lo que fue Diosa, tema lanzado a principios de año.

Galee Galee ha colaborado con figuras del género urbano como Pablo Chill-E, Marcianeke, Polimá Westcoast, Harry Nach y Loyaltty, entre otros.

El confuso mensaje de Galee Galee

En las últimas horas, el cantante urbano se vio atosigado con mensajes en su contra, por una supuesta funa publicada por su pareja.

Tras unas horas, el mismo Galee Galee publicó su reacción ante la viralización de las acusaciones. Eso fue lo último que subió a las historias de su Instagram.