La alta demanda de entradas para asistir al primer concierto agendado en Santiago, hizo que el británico cediera ante sus fans locales. Así, al mediodía de este jueves se confirmó que Roger Waters suma un segunda fecha en Chile para su próxima visita.

El legendario guitarrista llegará con su This Is Not A Drill Tour, que es proyectado como una “sorprendente y extravagante experiencia cinematográfica del rock and roll, es una impresionante denuncia de la distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir, y una llamada a la acción para Amar, Proteger y Compartir nuestro precioso y precario planeta”.

En esta ocasión, el ex Pink Floyd estará acompañado en el escenario por Jonathan Wilson, guitarra y voz; Dave Kilminster, guitarra y voz; Jon Carin, teclados, guitarra y voz; Gus Seyffert, bajo y voz; Robert Walter, teclados; Joey Waronker, batería; Shanay Johnson, voz; Amanda Belair, voz y Seamus Blake, saxofón

¿Cuándo y dónde es el segundo show de Roger Waters en Chile?

El segundo concierto del This Is Not A Drill Tour de Roger Waters se realizará el domingo 26 de noviembre.

El nuevo concierto también tendrá lugar en el Estadio Monumental, en Macul.

El espectáculo se sumará a la actuación que ya está fijada para el 25 de noviembre, o sea un día antes, en el mismo recinto.

El mismísimo Roger Waters resaltó que “el espectáculo incluye una docena de grandes canciones de la Era Dorada de Pink Floyd junto a varias nuevas. Letra y música, mismo escritor, mismo corazón, misma alma, mismo hombre. Podría ser su último hurra. ¡Wow! ¡Mi primera gira de despedida! No te la pierdas”.

¿Cómo y dónde comprar entradas para el nuevo show?

La preventa y venta general disponibles una vez más en Ticketmaster.

De hecho, la preventa para el nuevo concierto ya se encuentra disponible, con un 20% de descuento exclusivo para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia o afiliados a Caja Los Héroes.

Una vez agotado el stock de tickets disponibles en la comercialización anticipada, comenzará inmediatamente la venta general.