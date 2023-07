Cuando contaba 56 años de existencia, ha dejado de existir la icónica cantante Sinead O’Connor.

Lasa causas de su deceso se mantienen en reserva, luego de que The Irish Times fue el primer medio en el mundo en reportar el deceso de la artista.

La noticia se conoce a 18 meses desde el fallecimiento de su hijo de 17 años, Shane, quien fue internado en un hospital por riesgo de suicidio. Tras su desaparición, dos días más tarde se encontró su cuerpo, confirmándose su muerte.

¿Quién es Sinead O’Connor?

La aclamada cantante oriunda de Dublín lanzó un total de 10 álbumes de estudio, mientras que su canción Nothing Compares 2 U obtuvo reconocimiento a nivel mundial.

El tema se alzó como el sencillo número uno del mundo en 1990 en los rankings de Billboard Music.

O’Connor recibió el premio inaugural por Álbum irlandés clásico en los RTÉ Choice Music Awards a principios de este año.

La cantante recibió una ovación de pie cuando dedicó el premio, por I Do Not Want What I Haven’t Got, a “todos y cada uno de los miembros de la comunidad de refugiados de Irlanda”.

“Son muy bienvenido en Irlanda. Te quiero mucho y te deseo felicidad”, añadió en esa ocasión.

La cantante se convirtió al Islam en 2018 y cambió su nombre a Shuhada Sadaqat, aunque siempre continuó actuando bajo el nombre de Sinead O’Connor. Hoy le sobreviven tres hijos.

Su momento más inolvidable y valiente

Aparte de su inolvidable voz, Sinead O’Connor siempre será recordada por el momento en que rompió una foto del Papa Juan Pablo II en televisión..

“Combate al verdadero enemigo” , sentenció al rematar su aparición en el program Saturday Night Live, en octubre de 1992.

La instancia le costó el repudio público de las audiencias, llamados de quejas a la cadena NBC y la condena de su carrera a pesar de su talento.

Años después, cuando se comenzaron a destapar los abusos sistemáticos de menores por parte de miembros de la Iglesia Católica en todo el mundo, la artista fue vista como una visionaria.