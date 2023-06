¿Cuál es la canción de la Rosalía que aparece en The Flash? No es ninguna de las que crees

The Flash llega a los cines y viene con una sorpresa sonora que agradará a los seguidores de la popular cantante Rosalía.

Es que la española figura nada menos que en el nutrido soundtrack de la nueva película de DC / Warner Bros.

Así, la cantante no sólo arrasa en los festivales musicales alrededor del mundo, sino que también irrumpe en el mundo de Hollywood.

Tal ventana de exhibición la comparte con otras reconocidas figuras de la música como Chicago, The Raconteurs, OK Go, The Cult y la mexicana Natalia LaFourcade.

Cuál es la canción de la Rosalía que aparece en The Flash

La canción de la Motomami que aparece en la aventura del velocista escarlata es Si Tú Supieras Compañero .

Si bien no es una de las canciones que más suena de la artista actualmente, sí es significativa para su carrera. Se trata del track que abre su primer disco de estudio, Los Ángeles, editado originalmente en 2017.

Viene de lleno de la época en que el flamenco dominaba la carrera de la artista, con su perfil de cantaora. O sea los primeros pasos de la super estrella femenina del momento.

Se trata de una composición que extrae su letra de cuatro canciones flamencas, para luego rematar su existencia con dos minutos de instrumentales.

Surgen así homenajes a figuras del género como Rosario la Mejorana, Pastora María Pavón Cruz​ más conocida como La Niña de los Peines, Enrique Morente y Conchita Piquer.

— Alerta de SPOILERS: Si no has visto The Flash y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer este artículo aquí. —

En qué momento de la película aparece Rosalía

La canción suena cuando Barry Allen (Ezra Miller) viaja una vez más al pasado, para corregir “el error” de intentar salvar a su madre (Maribel Verdú), que desata todo el caos que presenta The Flash en un principio.

Esto, después de que entendió que hay sucesos en las distintas líneas de tiempo que simplemente no se pueden cambiar sin alterar el futuro. Uno de ellos es la trágica muerte de su madre.

Así, cuando decide eliminar la “corrección” que había hecho, se registra un momento en el que Barry puede despedirse definitivamente de su madre, abrazándose por última vez.

La escena ciertamente es emotiva, pero la carga que le imprime la canción de la Rosalía la hace aún más potente.

El momento de Barry Allen junto a su madre en The Flash. De fondo: Rosalía.

Estas son todas las canciones que aparecen en The Flash