¡The First Slam Dunk tiene fecha de estreno en Chile! Anuncian preventa de entradas

La esperada película animé The First Slam Dunk finalmente aseguró una fecha para su estreno en los cines de Chile. Ahora no hay vuelta atrás.

Si bien a principios de junio se habló de una confirmación abierta sobre la llegada de la película, ahora los fans pueden tener una noción más clara de cara al debut.

Al mismo tiempo, se anunció el día en que partirá la preventa de entradas para ver la entrega en pantalla gigante.

Revisa todos los detalles en torno a la película dirigida y escrita por Takehiko Inoue, el mismísimo autor del manga.

Cuándo se estrena The First Slam Dunk en cines de Chile

De acuerdo con el anuncio que hizo este miércoles la cadena exhibida Cinemark, la super producción animé debutará en la gran pantalla el próximo 3 de agosto .

Cuándo parte la preventa de entradas para ver el animé

“Desde el 5 de julio podrás asegurar tus entradas” , indicaron al mismo tiempo desde Cinemark.

La confirmación del estreno y la preventa de entradas para The First Slam Dunk, que hizo Cinemark.

La trama de The First Slam Dunk

Nacido y criado en Okinawa, Ryota tenía un hermano tres años mayor. Siguiendo los pasos de su familiar, quien fue un famoso jugador local desde muy joven, él también se volvió adicto al baloncesto.

En su segundo año de secundaria, Ryota juega con el equipo de baloncesto de la escuela secundaria Shohoku junto con Sakuragi, Rukawa, Akagi y Mitsui para entrar a la cancha del Campeonato Nacional Inter-escolar.

Y ahora, están a punto de desafiar a los campeones reinantes, la escuela Preparatoria Sannoh Kogyo.