La oscura predicción de Vanessa Daroch sobre Valparaíso: "No le daría más de dos semanas"

La tarotista Vanessa Daroch cada cierto tiempo golpea la mesa con proyecciones sobre sucesos que se avecinan para Chile y su gente. Pero ahora dio una sorpresa al revelar una oscura predicción específicamente para la ciudad de Valparaíso.

Fue en plena transmisión del capítulo de este martes de La Hora de Juega, que la vidente le contó a unos asustados Joaquín Méndez y María José Quintanilla, los detalles de una inminente catástrofe.

Qué dijo Vanessa Daroch sobre Valparaíso

“Anoche me saló una alerta bien importante. Las cartas no pueden decir ‘Valparaíso’ con letras, pero sí te muestran imágenes”, contó a los animadores del espacio de Mega.

Eso para luego ahondar en el asunto: “en la imágenes que veía, que a mí me llamó mucho la atención, veía un castillo”.

Pero ante todo, Daroch quiso aclarar que “no he ido nunca a Valparaíso, no sé cómo es. Lo he visto obviamente en televisión, cuando muestran los cerros”.

La oscura predicción de Vanessa Daroch sobre Valparaíso.(Foto: Mega)

Luego, se volcó a dar detalles aún más lúgubres: “el olor me llamaba mucho la atención porque era como olor a puerto. Y cuando yo veía hacia el mar, se suponía que yo estaba arriba de un cerrito, se veían muchos barcos pesqueros y lanchas chiquititas”.

“Es un sismo que es pronto, yo por cómo lo vi no le daría más de dos semanas. Era muy clara la imagen” , zanjó la figura televisiva.

Antes de cerrar Vanessa especificó que “no sé si este sismo viene directamente en Valparaíso o que venga arrastrado en olas y que después nos toque a nosotros como efecto dominó” .

“Yo le daría de un 5.0 a un 5.8, uno podría decir ‘es poquito’ pero resulta que no va a ser tan suave” , advirtió.

En su epifanía, Daroch dijo que vio “cerros, derrumbes, casas” y explicó que si bien el movimiento telúrico podría no ser de una magnitud muy alta, sí sería a nivel muy superficial. “Se va a sentir muy fuerte”, recalcó.

“Puede ser hoy, mañana… hasta dos semanas” y que “veía olas venir”, sentenció Vanessa Daroch.