Universidad de Chile ya comienza a prepararse para lo que será un tremendo duelo este fin de semana dentro del Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ se verán las caras ante Coquimbo Unido en el norte de nuestro país.

En esta jornada, el estratega Gustavo Álvarez conversó con los medios de comunicación en el CDA y fue consultado sobre la situación física de Marcelo Díaz, quien está en duda para este compromiso y hoy, el DT respondió a la situación actual del jugador.

“A Marcelo Díaz lo esperamos hasta mañana, nosotros hoy dimos una lista, pero en el caso de que Marcelo esté, lo podemos agregar, así que esta con una progresión diferenciada”, partió señalando Álvarez.

Sobre la interrogante de que si podrá contar con el ‘Carepato’ o no, el estratego azul no duda de la gran calidad que tiene el jugador y lo que aporta para el equipo, pero si no está disponible, otro compañero podrá suplirlo de buena forma en el campo de juego.

Díaz salió con molestias tras el partido con Unión Española | Foto: Photosport

“Lo dije post partido, es innegable su capacidad, lo que entrega, su liderazgo, pero fue un cambio particular, no estaba previsto, el compañero que entró lo hizo sin calentar, se fue acomodando y terminamos bien como equipo. Emmanuel jugó bien”, explicó.

Finalmente, Álvarez comentó que con el equipo trabaja en base a un funcionamiento grupal y no individual, algo que ha ido dando frutos con el correr de la temporada, por lo que confía en cada uno de sus elementos para cuando los requiera.

“Estamos trabajando para que el funcionamiento del equipo no solo se mantenga, sino que también siga creciendo”, finalizó.