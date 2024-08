Un partido de suma importancia es el que tendrá que afrontar Universidad de Chile por la fecha 23 del Campeonato Nacional. Los Azules se trasladarán hasta la Región de Coquimbo para medirse ante Coquimbo Unido, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Para dicho duelo, el entrenador argentino Gustavo Álvarez tendrá que lidiar con dos bajas obligadas por acumulación de tarjetas amarillas como son Matías Zaldivia e Israel Poblete, pero las lesiones también encienden las alarmas en el Centro Deportivo Azul (CDA).

En ese sentido, entre los hinchas del Romántico Viajero existe preocupación por el estado físico del mediocampista Marcelo Díaz, quien tuvo que ser reemplazado por Emmanuel Ojeda en el primer tiempo en la victoria ante Unión Española.

MARCELO DÍAZ Y LA GRAVEDAD DE SU LESIÓN: ¿PODRÁ ESTAR ANTE COQUIMBO?

En medio de la presentación de su nuevo emprendimiento: el vino EME DE 21, el campeón de la Copa Sudamericana fue consultado por los periodistas por su lesión.

“Vamos a analizar con el área médica y el entrenador qué va a ser lo mejor, por cómo me sienta en las siguientes horas, porque es muy pronto. Me hice exámenes y ya veremos cómo resultó”, respondió Carepato.

Marcelo Díaz retirándose del campo de juego del Estadio Nacional | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Me he sentido bien cómodo, tranquilo, no he sentido dolor, no sentí algo muy fuerte, salí por precaución, ya tengo mi edad y cundo el cuerpo manda un aviso salgo y pido cambio, espero estar el fin de semana”, agregó.

Por último, el bicampeón de América con La Roja dejó en claro que quiere “jugar y estar siempre al 100%, por lo menos, con la edad, no me voy a privar de estar en el campo, pero tampoco privar si me tengo que cuidar. Soy consciente de quién soy, pero lo importante es que tenemos un gran grupo”.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile volverá a la acción en el Campeonato Nacional 2024 este sábado 31 de agosto cuando, a las 15:00 de la tarde, visite a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.