Esta noche en Universidad Católica se juegan gran parte de sus opciones de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores, aunque el desafío es titánico, ya que deben visitar al Flamengo en el mítico estadio Maracaná.

Para lograr la hazaña, los cruzados ya tienen prácticamente definida su formación, aunque lamentarán la ausencia de Ariel Holan, quien en la antesala de este partido dio positivo por coronavirus y no pudo viajar a Brasil. Para el ex volante, Rodrigo Gómez, no contar con el DT puede mermar la motivación. “Que no esté indudablemente afecta a la UC en lo anímico por un asunto de liderazgo”, expuso en conversación con El Mercurio.

"Si bien se trata de equipos técnicos con un DT y sus ayudantes, es el entrenador quien lidera, quien genera algo diferente, la motivación distinta. No es lo mismo que esté el entrenador titular a que esté el asistente. Si vienes saliendo de un momento complejo como el que estaba viviendo la UC y el técnico se contagia de coronavirus piensas 'chuta, nuevamente nos pasa una mala' y aparecen los fantasmas. Los jugadores sienten que falta algo, falta el líder", agregó.

Su lugar será ocupado por Rodrigo Valenzuela, quien nuevamente tendrá la responsabilidad de conducir a la UC en un duelo trascendental. Óscar Meneses, ex ayudante de Juvenal Olmos en los cruzados, expresó su confianza gracias a la experiencia que agarró en el último mes.

Ariel Holan no podrá dar instrucciones esta noche en el Maracaná. / FOTO: Agencia Uno

“No afecta tanto porque Valenzuela dirigió en los últimos partidos y le tocó pesado. Con el mismo Flamengo acá, con Colo Colo, con Sporting Cristal de visita. Si fuera la primera vez de Valenzuela podría afectar, pero no es el caso”, señaló.

En ese sentido, cree que el equipo no sentirá tanto la ausencia de su DT. “Puede tener influencias en el manejo del partido, en los cambios, pero estarán en comunicación permanente. Un telefonazo y listo. Valenzuela tiene experiencia, no se asustará”, complementó.

De hecho, fuentes desde San Carlos de Apoquindo explicaron al mismo diario que el cuerpo técnico se mantendrá siempre en contacto. “En estos casos se usa mucho Whatsapp o Telegram. También está la opción del llamado. Siempre hay formas en que estén conectados. Holan puede hablar con Valenzuela, así se va traspasando la información”, aseguran.

Universidad Católica enfrentará a Flamengo a partir de las 20:30 horas y podrás seguir todas las alternativas de este partido a través de BolaVip.