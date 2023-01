Alexander Aravena no se arrepiente de dejar Ñublense para volver a la UC: "Fue la mejor decisión que pude tomar"

Alexander Aravena regresó a Universidad Católica tras estar todo el año 2022 en Ñublense en calidad de préstamo. El delantero tuvo un gran rendimiento con los chillanejos y Ariel Holan lo quería en su equipo.

Ante esa situación, es que el delantero habló este jueves en conferencia de prensa y donde le preguntaron que tan compleja fue la decisión de partir al equipo de Chillán en la temporada pasada.

"Fue muy difícil, estuve en Católica desde chiquitito y tampoco pensaba en salir en algún momento, pero me tocó. Fue un momento difícil, pero fue la mejor decisión, me sirvió para salir de mi zona de confort y sumar experiencia, minutos, lo que me fue dando rodaje en el campo y poder estar acá de nuevo", sostuvo.

El delantero quiere demostrar sus condiciones para ganarse un puesto | Foto: Agencia UNO

Eso sí, en cuanto a la postura de volver al cuadro estudiantil, el atacante afirmó que fue la mejor que pudo tomar, pues desea mostrar que tiene todo para ganarse un puesto.

"Fue un momento difícil cuando me tocó decidir. Católica es un club muy grande para mí, soy de casa. Me tocó salir y la decisión fue difícil, pero eso me dio la confianza para volver, preparar mis objetivos y la mejor decisión que pude tomar fue volver a Católica, quiero demostrar que tengo las condiciones para estar acá", cerró.