Ariel Holan confiesa su gran dolor tras la tormentosa semana que ha vivido en la UC: "Se dicen cosas que no son ciertas, me lastiman y me ponen triste"

Universidad Católica ha tenido una semana compleja en la previa al clásico ante Colo Colo, en la que la supuesta ruptura de la relación entre los jugadores y su entrenador ante una posible cama, ha hecho que la polémica se apodere del conjunto precordillerano en estos días tras lo que fue su clasificación agónica en Copa Chile ante Deportes Colina.

Durante esta jornada, el estratega argentino de la UC, Ariel Holan rompió silencio en conferencia de prensa previo al clásico ante los ‘Albos’ y tuvo palabras para el cuestionamiento que han recibido sus jugadores, a quienes los han apuntados de ‘jugar para atrás’, algo que el DT niega rotundamente.

"En ningún momento dudé de la honestidad de ningún jugador, cuerpo técnico y directivos, de que estamos tirando todos para adelante para tratar de reconstruir un equipo", comenzó señalando Holan.

Sobre lo que ha sido el irregular momento que ha vivido la UC en los últimos partidos, el DT de los ‘Cruzados’ está al tanto de que están en un proceso regenerativo como plantel, en el que confía que prontamente encuentren un rumbo claro y mostró su pena por todo lo que se ha señalado de él y su equipo.

Holan habló del presente de la UC | Foto: Photosport

"En esa reconstrucción estamos, donde podemos tener altas y bajas, mejores y peores partidos. Tengo confianza plena en los jugadores, con ellos no hay nada que conversar. Pero cuando se dicen cosas que no son ciertas, a mí me lastima y me pone triste", explicó a los medios.

Finalmente, Holan habló sobre lo que será el clásico ante Colo Colo, el cual reconoce que será importantes para ambos y espera poder hacerse con un triunfo, el cual los posicione en la parte alta de la tabla y les dé una semana tranquilizadora para poder seguir trabajando.

"Todo el plantel tiene la ilusión de hacer un gran partido. Nosotros estamos cerca de Huachipato y sabemos que no tenemos que perder pisada. El partido tiene varios condimentos extras en el aspecto estadístico que son importantes también", cerró.