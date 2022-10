Ariel Holan le tira la pelota a Universidad Católica para su continuidad: "No depende de clasificar a un torneo internacional, es si hay o no un proyecto"

Ariel Holan atendió a los medios de comunicación este viernes en San Carlos de Apoquindo y entre las preguntas que le realizaron una tuvo que ver con su continuidad al mando de Universidad Católica para la temporada 2023.

El técnico argentino fue claro en señalar que todo depende de si en la UC cumplen con las condiciones que él puso sobre la mesa al momento de retornar al club y dejando en claro que no depende de clasificar a un torneo internacional. Todo esto bajo los rumores que lo vinculan a Pumas de México.

"A ver, nada incide más en que si hay o no proyecto, es tan fácil como eso. Si hay un proyecto, no depende de una clasificación a una Copa (Sudamericana o Libertadores), porque ahí también habría que diferenciar lo que es un gasto de una inversión", comenzó explicando.

"Ojalá que podamos clasificar a una Copa, pero mi continuidad no depende de clasificar a una o no, es si hay o no hay proyecto y que del proyecto saben muy bien los directivos, el presidente del club y el director deportivo de cuáles son las condiciones que debe tener un proyecto desde mi óptica como entrenador. Si hay proyecto, es una cosa. Si no hay, es otra", agregó.

El DT de la UC habló de su continuidad para el 2023 | Foto: Agencia UNO

En esa línea, es que argumentó que sus argumentos están sobre la mesa y que solo enfoca en terminar bien el semestre.

"Las precisiones las tienen los directivos, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Lo que tenía que decir lo dije y cada uno tiene su rol, ahora solamente estoy enfocado en ayer, hoy y mañana en estos tres partidos y que para mí son tres finales de Libertadores, porque es muy importante para nosotros", explicó.

Además, dejó en claro que su regreso a Chile lo meditó, puesto que no quería repetir las mismas cosas por las que se fue a fines del 2020.

"Esa conversación que tuve desde México con el presidente del club y el gerente deportivo no cambió un ápice, porque tuve muchas en volver al club y sería una incongruencia por los motivos y razones por las que me fui y repetir las mismas cosas", sostuvo.

"No me fui por un tema económico, sino por una ambición de entrenador y crecimiento, creo que la esencia de los entrenadores es esa, no solamente la mía, de los futbolistas también", añadió el DT.

El DT dejó en claro lo que necesita para continuar en la UC en 2023 | Foto: Agencia UNO

Por aquello, es que puso como ejemplo de proyecto deportivo a Marcelo Gallardo y lo que logró en River Plate en ocho años.

"Lógicamente que la esencia del futbolista es que cuando viene un buen ofrecimiento, la carrera es corta y la quiere aprovechar, la esencia de un entrenador es más un proyecto y en él deben haber muchas condiciones para que se pueda lograr", manifestó.

"Fíjense lo difícil que es, porque de proyecto hablo de Marcelo Gallardo en River, por ejemplo. Ahí no es solamente el gran mérito de él, sino también de todos y no es normal que un jugador en Sudamérica esté ocho años y medio", justificó Holan.

"Para que esas condiciones se den en un club como River, es un ejemplo en Sudamérica o ¿en cuánto clubes ustedes lo ven? Cómo está Klopp en Liverpool, Guardiola en el City", expresó.

Ariel Holan quiere realizar un proyecto en la UC | Foto: Agencia UNO

Finalmente, comentó que en la UC todos están claros de su tarea tras terminar la temporada 2022 y es solo cosa de que las cumplan.

"No depende solamente de los jugadores, de los entrenadores y de los directivos, depende de que cada uno haga su parte y lo de River es un ejemplo claro que no se da en otros países. Eso después se ve reflejado en los éxitos deportivos, esa es mi mirada", dijo.

"Lo bueno acá, es que todos sabemos que las cartas están en las mesas y ahí cada uno tiene que hacer su parte. Uno puede escuchar un ofrecimiento, pero no tiene que ver con su decisión, tiene que ver otros temas que para mí es muy importante", cerró.